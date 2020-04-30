Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Константинов пообещал, что «быстрой нормализации не будет» ● С 1 мая в Крыму заработают два новых обсерватора в санаториях ● Шесть новых случаев COVID-19 подтвердились в Севастополе ● В Крыму зафиксирована первая смерть от коронавируса ● В детской больнице Симферополя рассказали о зараженных медиках
Крымчане попали в новосибирский обсерватор из-за вьетнамской утки
Утку Братиславу и ее владельцев крымчан, которые прилетели вывозным рейсом из Вьетнама, посадили на карантин в Новосибирске, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Ранее сообщалось, что у двоих крымчан, которые прибыли в Новосибирск 27 апреля вывозным рейсом из Вьетнама, забрали декоративную утку и поместили ее на карантин из-за отсутствия ветеринарного разрешения на ввоз птицы в Россию. Путешественники купили утку во Вьетнаме, где оформили ряд ветеринарных документов, однако их оказалось недостаточно.
«Учитывая, что в предъявленном владельцами документе на птицу не отражена информация об эпизоотическом благополучии местности происхождения и карантинировании, а также о проведении диагностических исследований на орнитоз и грипп птиц, отобраны пробы для проведения комплекса необходимых исследований.
После получения результатов лабораторных исследований будет принято решение о передаче утки владельцам», - говорится в сообщении.
В Россельхознадзоре добавили, что сейчас утка по-прежнему находится в специально оборудованном изолированном помещении в аэропорту. По словам экспертов, птица чувствует себя хорошо и ежедневно принимает водные процедуры.
Так как владельцы утки - жители Крыма, и их доверенные лица не проживают на территории Новосибирской области, было принято решение поместить их в обсерватор на 14 дней для соблюдения ограничительных мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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