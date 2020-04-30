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Бизнес

Крымчане не могут дозвониться на номера российских мобильных операторов

14:01 четверг, 30 апреля 2020

Невозможность осуществления вызовов связана с повреждением линейной инфраструктуры ООО «Миранда-медиа», сообщает управление информационной политики Мининформ РК.

В результате повреждения в Ленинском районе линейной инфраструктуры ООО «Миранда-медиа» третьими лицами, у мобильных операторов наблюдаются перегрузки сети, что проявляется в невозможности осуществить вызовы на федеральных мобильных операторов.

Операторы связи принимают все возможные меры для устранения аварийной ситуации.

Планируемое время восстановления работоспособности сетей связи 14:00 30 апреля 2020г.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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