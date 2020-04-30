Константинов пообещал, что «быстрой нормализации не будет»

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В Севастополе - первый умерший от коронавируса
Всего в Крыму по официальным данных 171 заболевших
Всего в Крыму по официальным данных 171 заболевших
фото © Новости Крыма
«Нормализации быстрой не будет. Мы выйдем (из режима самоизоляции), но это будет та жизнь, к которой мы привыкли. Мы будем ходить на работу, но в масках. Пока не придумана вакцина и лекарства, нам придется жить таким образом», – сказал спикер Госсовета РК в интервью радио «Спутник в Крыму».
По словам Константинова, с 12 мая в Крыму возобновит свою работу значительная часть предприятий и организаций, кроме двух важных сфер – общественного питания и курортно-туристической отрасли.
«Здесь запрет будет действовать до конца мая, хотя там тоже ситуация очень и очень сложная. Нудно поэтапно выходить из этого режима. Думаю, в июне будем рассматривать следующие этапы смягчения. Если все пойдет так, как мы запланировали, если удастся удержать на приемлемом уровне баланс заражения и выздоровления, то конечно мы начнем восстанавливаться», – отметил он.
Ранее глава РК Сергей Аксенов продлил до 11 мая включительно режим самоизоляции для всех жителей республики. За нарушение режима предусмотрена административная ответственность.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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