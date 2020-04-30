Константинов пообещал, что «быстрой нормализации не будет»

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Председатель крымского парламента Владимир Константинов призвал жителей полуострова не рассчитывать на скорую нормализацию жизни после окончания периода самоизоляции.

«Нормализации быстрой не будет. Мы выйдем (из режима самоизоляции), но это будет та жизнь, к которой мы привыкли. Мы будем ходить на работу, но в масках. Пока не придумана вакцина и лекарства, нам придется жить таким образом», – сказал спикер Госсовета РК в интервью радио «Спутник в Крыму».

По словам Константинова, с 12 мая в Крыму возобновит свою работу значительная часть предприятий и организаций, кроме двух важных сфер – общественного питания и курортно-туристической отрасли.

«Здесь запрет будет действовать до конца мая, хотя там тоже ситуация очень и очень сложная. Нудно поэтапно выходить из этого режима. Думаю, в июне будем рассматривать следующие этапы смягчения. Если все пойдет так, как мы запланировали, если удастся удержать на приемлемом уровне баланс заражения и выздоровления, то конечно мы начнем восстанавливаться», – отметил он.

Ранее глава РК Сергей Аксенов продлил до 11 мая включительно режим самоизоляции для всех жителей республики. За нарушение режима предусмотрена административная ответственность.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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