Какой сегодня праздник 30 апреля

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Сегодня, 30 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Вальпургиева ночь (Walpurgis Night)

Фото АИФ-Украина

Вальпургиева ночь (Walpurgis Night / Walpurgisnacht) — это традиционный весенний фестиваль и наиболее значительный из языческих праздников, посвященный плодородию.

Вальпургиева ночь отмечается ночью с 30 апреля на 1 мая на большей части Центральной и Северной Европы в ознаменование расцветающей весны.

Название Вальпургиевой ночи связано с именем святой Вальпурги, Уимбурнской монахини, приехавшей из Англии в Германию в 748 году с целью основания монастыря. Она умерла 25 февраля 777 года в Хайденхайме. Она пользовалась чрезвычайной популярностью, и ее очень скоро начали почитать как святую. В римском списке святых ее день — 1 мая.

День пожарной охраны России

Фото ria.ru

Ежегодно 30 апреля в России свой профессиональный праздник отмечает одна из самых жизненно необходимых служб быстрого реагирования — пожарная охрана.

Сегодня, в свой профессиональный праздник все сотрудники пожарной службы получают поздравления не только от руководства, коллег и друзей, но и от многих людей, чьи имущество и даже жизнь были спасены, благодаря работе этих самоотверженных людей.

Зосима Пчельник

Народный праздник «Зосима-пчельник» отмечается 30 апреля (по старому стилю - 17 апреля). Православной церковью в этот день чтится память Зосимы Соловецкого - православного святого, основавшего известный монастырь. Другие названия праздника: «Зосима», «Зосим Соловецкий», «Заступник пчеловодов», «Укрытие ульев». Зосима считается покровителем пчеловодов и бортников, поэтому именно ему молились о хорошем сборе меда. Память Зосимы Соловецкого отмечается 17 января и 30 апреля. Оба раза день именин Зосимы называется «Пчельником».

Также сегодня, 30 апреля, отмечают такие праздники:

- Международный день джаза (International Jazz Day)

- День памяти преподобного Акакия, епископа Мелитинского

- День пограничника Украины

- День армии Грузии

- Родоница

- День веснушчатых созвездий

- Международный день свечника

- Праздник каменной стены

- День честности (Honesty Day) в США

- День кролика «Багз Банни» (National Bugs Bunny Day) в США

- День ребенка в Мексике

- День учителя в Парагвае

- День апельсина в Амстердаме в Нидерландах

- День стильной прически (Hairstyle Appreciation Day) в США

- День короля в Швеции

Сегодня именины празднуют: Макар, Александр, Ананий, Зосима, Моисей, Ефрем, Семен, Адриан, Агапит, Акакий, Патапий, Азат, Авделай, Аскитрея, Роберт, Усфазан (Хусдазад), Фусик.

Что происходило 30 апреля в прошлые годы

711 - войско Тарика бин Зияда высадилось на побережье Испании, начав ее завоевания

1803 - США купили Луизиану во Франции за 15 млн. долларов

1838 - Никарагуа отделилась от Центральноамериканской Федерации

1840 - петербургский цензор П. Корсаков подписал билет на выдачу «Кобзаря» Т. Шевченко из типографии Е. Фишера. День выхода в свет первого произведения Кобзаря

1854 - открытие первой железной дороги в Бразилии

1900 - аннексия Гавайских островов Соединенными Штатами

1905 - российский император Николай II подписал указ о свободе вероисповедания

1918 - Николая Василенко назначен атаманом (Председателем Совета Министров) гетмана Скоропадского

1918 - с участием немцев провозглашено создание Крымской Республики

1960 - в газетах появилось сообщение об успешной разведке нефти в Тюменской тайге

1975 - вьетнамские коммунисты взяли Сайгон

1977 - британская рок-группа Led Zeppelin установила мировой рекорд по посещаемости концертов. В Понтиак (пригород Детройта), число слушателей составляло 76 299 человек.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 30 апреля. Какие праздники будут завтра?

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