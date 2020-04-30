Общество
Какой сегодня праздник 30 апреля
фото © pixabay.com
Сегодня, 30 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Вальпургиева ночь (Walpurgis Night)
Фото АИФ-Украина
Вальпургиева ночь (Walpurgis Night / Walpurgisnacht) — это традиционный весенний фестиваль и наиболее значительный из языческих праздников, посвященный плодородию.
Вальпургиева ночь отмечается ночью с 30 апреля на 1 мая на большей части Центральной и Северной Европы в ознаменование расцветающей весны.
Название Вальпургиевой ночи связано с именем святой Вальпурги, Уимбурнской монахини, приехавшей из Англии в Германию в 748 году с целью основания монастыря. Она умерла 25 февраля 777 года в Хайденхайме. Она пользовалась чрезвычайной популярностью, и ее очень скоро начали почитать как святую. В римском списке святых ее день — 1 мая.
День пожарной охраны России
Фото ria.ru
Ежегодно 30 апреля в России свой профессиональный праздник отмечает одна из самых жизненно необходимых служб быстрого реагирования — пожарная охрана.
Сегодня, в свой профессиональный праздник все сотрудники пожарной службы получают поздравления не только от руководства, коллег и друзей, но и от многих людей, чьи имущество и даже жизнь были спасены, благодаря работе этих самоотверженных людей.
Зосима Пчельник
Народный праздник «Зосима-пчельник» отмечается 30 апреля (по старому стилю - 17 апреля). Православной церковью в этот день чтится память Зосимы Соловецкого - православного святого, основавшего известный монастырь. Другие названия праздника: «Зосима», «Зосим Соловецкий», «Заступник пчеловодов», «Укрытие ульев». Зосима считается покровителем пчеловодов и бортников, поэтому именно ему молились о хорошем сборе меда. Память Зосимы Соловецкого отмечается 17 января и 30 апреля. Оба раза день именин Зосимы называется «Пчельником».
Также сегодня, 30 апреля, отмечают такие праздники:
- Международный день джаза (International Jazz Day)
- День памяти преподобного Акакия, епископа Мелитинского
- День пограничника Украины
- День армии Грузии
- Родоница
- День веснушчатых созвездий
- Международный день свечника
- Праздник каменной стены
- День честности (Honesty Day) в США
- День кролика «Багз Банни» (National Bugs Bunny Day) в США
- День ребенка в Мексике
- День учителя в Парагвае
- День апельсина в Амстердаме в Нидерландах
- День стильной прически (Hairstyle Appreciation Day) в США
- День короля в Швеции
Сегодня именины празднуют: Макар, Александр, Ананий, Зосима, Моисей, Ефрем, Семен, Адриан, Агапит, Акакий, Патапий, Азат, Авделай, Аскитрея, Роберт, Усфазан (Хусдазад), Фусик.
Что происходило 30 апреля в прошлые годы
711 - войско Тарика бин Зияда высадилось на побережье Испании, начав ее завоевания
1803 - США купили Луизиану во Франции за 15 млн. долларов
1838 - Никарагуа отделилась от Центральноамериканской Федерации
1840 - петербургский цензор П. Корсаков подписал билет на выдачу «Кобзаря» Т. Шевченко из типографии Е. Фишера. День выхода в свет первого произведения Кобзаря
1854 - открытие первой железной дороги в Бразилии
1900 - аннексия Гавайских островов Соединенными Штатами
1905 - российский император Николай II подписал указ о свободе вероисповедания
1918 - Николая Василенко назначен атаманом (Председателем Совета Министров) гетмана Скоропадского
1918 - с участием немцев провозглашено создание Крымской Республики
1960 - в газетах появилось сообщение об успешной разведке нефти в Тюменской тайге
1975 - вьетнамские коммунисты взяли Сайгон
1977 - британская рок-группа Led Zeppelin установила мировой рекорд по посещаемости концертов. В Понтиак (пригород Детройта), число слушателей составляло 76 299 человек.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 30 апреля. Какие праздники будут завтра?
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Какой сегодня праздник 28 апреля. Сегодня, 28 апреля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
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