ФСБ задержала в Крыму пенсионерку-наркоторговку

Сотрудники ФСБ задержали в Евпатории местную жительницу по подозрению в незаконном сбыте наркотических веществ в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации правоохранителей, 66-летняя крымчанка в апреле 2020 года приобрела для дальнейшей продажи более 200 граммов экстракта маковой соломы. Реализовать планы ей не удалось, поскольку была задержана сотрудниками УФСБ России.

В отношении задержанной следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Женщине грозит до 20 лет тюрьмы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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