ФСБ задержала в Крыму пенсионерку-наркоторговку

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Всего в Крыму по официальным данных 171 заболевших
Всего в Крыму по официальным данных 171 заболевших
По информации правоохранителей, 66-летняя крымчанка в апреле 2020 года приобрела для дальнейшей продажи более 200 граммов экстракта маковой соломы. Реализовать планы ей не удалось, поскольку была задержана сотрудниками УФСБ России.
В отношении задержанной следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Женщине грозит до 20 лет тюрьмы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Полиция поймала крымчанина, который прятал наркотики в панцирях улиток. В Джанкойском районе сотрудниками полиции задержан наркокурьер, проявлявший незаурядные изобретательные способности.
Пенсионерка из Ялты уже не в первый раз попалась полиции с марихуаной. УМВД России по Ялте во время осмотра по месту жительства 66-летней жительницы пригорода Ялты было изъято 10,8 граммов марихуана.
В Феодосии накрыли организованную группу торговцев наркотиками. Феодосийские полицейские задержали участников организованной группы, сбывавшей наркотики путем «закладок».
Симферополец торговал марихуаной, выращенной на своей даче. Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Симферополю задокументирован факт сбыта наркотического средства ранее не судимым 45-летним местным жителем гражданину за денежное вознаграждение.
Председатель крымского парламента Владимир Константинов призвал жителей полуострова не рассчитывать на скорую нормализацию жизни после окончания периода самоизоляции.
Адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича заявляют, что их подзащитный готов сотрудничать с Государственным бюро расследований Украины по делу «о сдаче Крыма».
Часть Крыма осталась без связи из-за того, что неизвестные повредили оборудования ООО «Миранда-Медиа».
В воскресенье на Крымском мосту на 20% увеличился поток автомобилей, едущих на полуостров, при этом 26 машин правоохранители развернули, поскольку не нашли у этих водителей веских причин для посещения полуострова.
27 апреля
После выхода из режима ограничений у Крыма появляются большие перспективы, связанные с развитием внутреннего туризма.
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