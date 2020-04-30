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Дорогу на Ай-Петри закрыли, в лесах будут дежурить лесники, полиция и казаки
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В связи с участившимися лесными пожарами на майских праздниках в Большой Ялте будет усилено патрулирование лесов и закрыта дорога на плато Ай-Петри, сообщает отдел информационной политики администрации Ялты.
— С 10 апреля на территории полуострова введен особый пожароопасный режим, но, к сожалению, нерадивых граждан это не останавливает, в итоге у нас вновь возникают лесные пожары, — отметил глава администрации Ялты Иван Имгрунт и добавил, что по его поручению контроль за исполнением требований режима повышенной готовности будет усилен.
В свою очередь, начальник управления гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики терроризма Администрации города Ялта Андрей Немцов сообщил, что уже с 1 мая на всех въездах и входах в лес будут выставлены посты, дежурить будут лесники, полиция, казаки и сотрудники ГКУ РК «Полк Народного ополчения Республики Крым».
Кроме того, патрулировать леса будут группы волонтеров. Под жесткий контроль будут взяты все популярные туристические маршруты, традиционные места отдыха граждан и плато Ай-Петри.
— С 1 по 11 мая, на шоссе «Ялта-Бахчисарай» (дорога на Ай-Петри) будет выставлен пост между поворотом к «Акватории» и городским кладбищем, посещение которого, напомню, временно запрещено. Проезд на Ай-Петри полностью закрыт, — уточнил Андрей Немцов.
Учитывая, что патрулирование совместно будут осуществлять и лесники, и сотрудники полиции, в отношении нарушителей могут быть составлены сразу два акта – за нарушение требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима (штраф от 4 до 5 тысяч рублей), и за нарушение требований режима повышенной готовности, введенного на территории Крыма (штраф от 1 до 30 тысяч рублей).
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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Дорогу на Ай-Петри закрыли, в лесах будут дежурить лесники, полиция и казаки
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