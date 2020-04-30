Власть
Депутата в Крыму лишили мандата за сокрытие доходов жены
Речь идет о депутате Уютненского сельсовета Сакского района, лишенного полномочий в связи утратой доверия.
Досрочно прекращены полномочия депутата Уютненского сельсовета Сакского района из-за несоблюдения законодательства о противодействии коррупции, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
Депутат не предоставил сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги, что является нарушением. После внесения в адрес председателя сельсовета представления прокуратуры, депутат был лишен мандата в связи с утратой доверия. Согласно решению Уютненского сельсовета, речь идет о Сергее Сторожуке.
В тексте использованы материалы: Примечания
Ранее Новости Крыма сообщали:
Режим самоизоляции в Крыму продлен до 11 мая. Глава Крыма Сергей Аксенов продлил режим самоизоляции в республике для всех граждан до 11 мая включительно.
В мэрии Симферополя испугались прослушки. Руководство Симферополя собирается вести тайные переговоры и опасается шпионов: мэрия заключает договор на поставку и установку оборудования для защиты от прослушивания.
Путин объявил три майских дня между праздниками нерабочими. Президент России Владимир Путин объявил в мае три дополнительных выходных - 6,7 и 8 мая.
Путин поручил подготовить критерии по снятию ограничений после 12 мая. Президент России Владимир Путин поручил разработать рекомендации и критерии по постепенному снятию ограничений по коронавирусу в регионах с 12 мая.
Часть Крыма осталась без связи из-за аварии
Часть Крыма осталась без связи из-за того, что неизвестные повредили оборудования ООО «Миранда-Медиа».
Трое COVID-положительных пациентов в Крыму находятся в тяжелом состоянии
Три пациента, у которых ранее было подтверждено инфицирование COVID-19, находятся в тяжелом состоянии и подключены к кислороду.
Силовики готовятся разворачивать обратно приезжающих в Крым
МВД России по Республике Крым будет максимально «фильтровать» лиц, въезжающих на полуостров.
Поток автомобилей в Крым снова увеличился
В воскресенье на Крымском мосту на 20% увеличился поток автомобилей, едущих на полуостров, при этом 26 машин правоохранители развернули, поскольку не нашли у этих водителей веских причин для посещения полуострова.
27 апреля
В Черном море до середины июня запрещают ловить бычков
В Черном море с 1 мая по 15 июня вводится запрет на любительский и спортивный лов бычков.