Депутата в Крыму лишили мандата за сокрытие доходов жены

Речь идет о депутате Уютненского сельсовета Сакского района, лишенного полномочий в связи утратой доверия.

Досрочно прекращены полномочия депутата Уютненского сельсовета Сакского района из-за несоблюдения законодательства о противодействии коррупции, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Депутат не предоставил сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги, что является нарушением. После внесения в адрес председателя сельсовета представления прокуратуры, депутат был лишен мандата в связи с утратой доверия. Согласно решению Уютненского сельсовета, речь идет о Сергее Сторожуке.

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