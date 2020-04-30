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Часть Крыма осталась без связи из-за аварии
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Часть Крыма осталась без связи из-за того, что неизвестные повредили оборудования ООО «Миранда-Медиа».
Об этом сообщается на сайте правительства Республики Крым.
«В результате повреждения в Ленинском районе линейной инфраструктуры ООО «Миранда-медиа» третьими лицами, у мобильных операторов наблюдаются перегрузки сети, что проявляется в невозможности осуществить вызовы на федеральные мобильные операторы. Операторы связи принимают все возможные меры для устранения аварийной ситуации», - сообщают в правительстве РК. Планируется, что уже в ближайшее время неполадки будут устранены.
В социальных сетях действительно немало жалоб на качество мобильной связи на текущий момент. О сбоях сообщают жители Восточного Крыма и Симферополя.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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