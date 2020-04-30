Часть Крыма осталась без связи из-за аварии

фото © www.fly-phone.ru

Часть Крыма осталась без связи из-за того, что неизвестные повредили оборудования ООО «Миранда-Медиа».

Об этом сообщается на сайте правительства Республики Крым.

«В результате повреждения в Ленинском районе линейной инфраструктуры ООО «Миранда-медиа» третьими лицами, у мобильных операторов наблюдаются перегрузки сети, что проявляется в невозможности осуществить вызовы на федеральные мобильные операторы. Операторы связи принимают все возможные меры для устранения аварийной ситуации», - сообщают в правительстве РК. Планируется, что уже в ближайшее время неполадки будут устранены.

В социальных сетях действительно немало жалоб на качество мобильной связи на текущий момент. О сбоях сообщают жители Восточного Крыма и Симферополя.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Ялты обещают благоустроить до конца года восемь скверов и парков. Власти Ялты направят до конца года 195 млн рублей на реконструкцию и благоустройство восьми скверов и парков на территории муниципального образования.

У Симферополя нет денег на окончание ремонта набережной Салгира. В этом году власти Симферополя не смогут завершить реконструкцию набережной реки Салгир в связи с недостатком в бюджете средств на эти цели, сообщила на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА .

Ялте требуются дополнительно более полусотни дворников. Ялтинские власти продолжают расширение штата дворников.

В Симферополе не хватает специалистов для дезинфекции подъездов. Нехватка специалистов для обработки подъездов многоквартирных домов ощущается в Симферополе.