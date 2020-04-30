Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Симферопольцы смогут сдать платный тест на COVID-19 на дому ● В Крыму трое новых заболевших коронавиурсом: среди них беременная женщина ● В Севастополе около 10 тысяч неофициально трудоустроенных потеряли работу ● Туристы в Крыму будут переселяться в частный сектор ● В Роспотребнадзоре опасаются второй волны заболевания после майских праздников
Антирекорд: количество зараженных COVID-19 в России превысило 100 000
За сутки в России выявили рекордное количество заразившихся коронавирусом – 7099 случаев.
Общее количество заболевших превысило 100 тысяч. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.
Отмечается, что почти 40% заболевших не имеют симптомов. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 3093, в Подмосковье - 793, в Санкт-Петербурге – 336. Общее количество заразившихся в стране - 106 498 человек, 11 619 человек выздоровело, 1073 человека умерло.
В свою очередь в Крыму за сутки выявили три новых случая заражения коронавирусом.
С начала пандемии в Республике Крым подтверждено 92 случая заражения коронавирусом, 20 из них завезены из-за границы, 11 – из субъектов РФ, 61 случай – местные. На данный момент выписаны с выздоровлением 35 человек. Трое больных - в тяжелом состоянии. В Севастополе - 77 случаев.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму трое новых заболевших коронавиурсом: среди них беременная женщина. За последние сутки в Крыму диагностировано три новых случая коронавирусной инфекции.
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В Крым прибыли новые автомобили для перевозки зараженных коронавирусом. Крымский республиканский центр медицины катастроф получил два новых боксированных автомобиля скорой помощи для транспортировки зараженных коронавирусом.
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27 апреля
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