Антирекорд: количество зараженных COVID-19 в России превысило 100 000

За сутки в России выявили рекордное количество заразившихся коронавирусом – 7099 случаев.

Общее количество заболевших превысило 100 тысяч. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.

Отмечается, что почти 40% заболевших не имеют симптомов. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 3093, в Подмосковье - 793, в Санкт-Петербурге – 336. Общее количество заразившихся в стране - 106 498 человек, 11 619 человек выздоровело, 1073 человека умерло.

В свою очередь в Крыму за сутки выявили три новых случая заражения коронавирусом.

С начала пандемии в Республике Крым подтверждено 92 случая заражения коронавирусом, 20 из них завезены из-за границы, 11 – из субъектов РФ, 61 случай – местные. На данный момент выписаны с выздоровлением 35 человек. Трое больных - в тяжелом состоянии. В Севастополе - 77 случаев.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму трое новых заболевших коронавиурсом: среди них беременная женщина. За последние сутки в Крыму диагностировано три новых случая коронавирусной инфекции.

В Роспотребнадзоре опасаются второй волны заболевания после майских праздников. Несоблюдение режима самоизоляции на выходных может привести к ухудшению эпидемической обстановки.

В Крым прибыли новые автомобили для перевозки зараженных коронавирусом. Крымский республиканский центр медицины катастроф получил два новых боксированных автомобиля скорой помощи для транспортировки зараженных коронавирусом.

В Ялте и Алуште уровень заболеваемости коронавирусом в разы выше крымского. В этих городах нужно особенно жестко следовать рекомендациям и соблюдать ограничительные меры.