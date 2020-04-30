Адвокаты Януковича заявили о его готовности сотрудничать по делу «о сдаче Крыма»

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Адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича заявляют, что их подзащитный готов сотрудничать с Государственным бюро расследований Украины по делу «о сдаче Крыма».

Как говорится в пресс-релизе адвокатской компании, 30 апреля заявление от Януковича передадут ГБР.

«Официальными показаниями Владимира Заманы и других свидетелей установлено, что Вооруженные силы Украины по состоянию на 27.02.2014 года были в надлежащей боевой готовности, а причина потери Украиной территории АР Крым – отказ тогдашнего высшего военного руководства государства от защиты территориальной целостности Украины военным путем и указание западных кураторов лицам, пришедшим к власти в ходе государственного переворота, «не делать резких движений в Крыму». Крым не был сохранен из-за отказа СНБО вводить военное положение», – пояснил адвокат Виталий Сердюк.

В апреле 2019 года Сердюк сообщил, что Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по факту «умышленной сдачи нынешними высшими должностными лицами Украины Крыма». Он также сообщил, что по поручению Виктора Януковича переданы в ГБР 9 томов доказательств, «раскрывающих отдельные обстоятельства потери территориальной целостности Украины». В этих документах якобы указана вина конкретных политических лиц.

Ранее экс-глава Совета министров АРК Анатолий Могилев заявил, что готовит материалы для обращения в Государственное бюро расследований Украины, «с требованием наказать политиков и чиновников, виновных в сдаче Крыма». По его мнению, часть руководства страны тогда «совершила государственную измену, не отреагировав на появление вооруженных людей без опознавательных знаков на полуострове».

При этом экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что подчиненные экс-президента Украины Виктора Януковича «пытаются снять с себя ответственность за развал и фактическое уничтожение Вооруженных сил Украины и за содействие в оккупации Крыма».

24 января 2019 года районный суд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы заочно. В то же время суд признал бывшего президента не виновным в пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Прокуратура просила приговорить Януковича к 15 годам лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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