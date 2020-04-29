Власть
Замглавы Крымской железной дороги задержан за аферу с продажей вагонов
В Крыму задержан заместитель генерального директора ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) по подозрению в превышении должностных полномочий.
Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
По данным следствия, в сентябре 2018 года подозреваемый заключил с фирмой договор о продаже 54 вагонов на общую сумму более 11 млн рублей, указав в документах их непригодность к эксплуатации. При этом соглашение было составлено в нарушение законодательства без определения стоимости оценки объектов.
Указанную сумму предприниматель перечислил на расчетный счет предприятия. По результатам оценочного исследования, рыночная стоимость имущества составляет свыше 20 млн рублей. В результате разница между полученной предприятием прибыли от продажи вагонов и их реальной стоимостью составила свыше 9 млн рублей, что является упущенной выгодой для КЖД.
Следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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