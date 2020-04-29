Ялте требуются дополнительно более полусотни дворников

Ялтинские власти продолжают расширение штата дворников.

Как подчеркнул глава администрации города Иван Имгрунт, карантинные мероприятия не должны помешать осуществлению этих планов.

«Режим повышенной готовности заставил нас иначе посмотреть на санитарную очистку наших территорий, наших объектов, мы приобрели уникальный опыт, и по завершению карантинных мероприятий, продолжим мыть подъезды и места общего пользования, а также усилим уборку улиц. В этих условиях нам еще больше нужны дополнительные рабочие руки», – заверил он.

При этом Имгрунт отметил, что для увеличения численности дворников в ялтинском регионе из бюджета Республики Крым уже предусмотрена субсидия в 27 миллионов рублей.

Глава администрации обратил внимание, что в настоящее время в муниципальных учреждениях «ДЭУ» и «Зеленстрой» открыты 52 вакансии для уборки территорий в Алупке, Гурзуфе и Симеизе. «Также на этой неделе будут проводиться конкурсные процедуры по уборке территорий, не вошедших в утвержденный ранее перечень, в том числе речь идет о тротуарах, проезжей части дорог, косогоров», – добавил он.

В дальнейшем, напомнил градоначальник, власти планируют придать дворникам некоторые функции квартальных надзирателей, как было в Российской империи.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Симферополя пообещали решить проблему с водой уже в мае. С конца мая в Симферополь начнут подавать воду с Ивановского и Вилинского водозабора, чтобы предотвратить ограничение ее подачи.

В водохранилище Симферополя почти нет воды. Симферопольское водохранилище неуклонно «тает»: в водоеме осталась четверть от его максимального объема.

Власти Ялты опровергли слухи о коммерческой застройке выделенного под школу участка. Строительство на земельном участке, предназначенном для возведения учебного учреждения на улице Тимирязева в Ялте, не ведется.

Власти Ялты хотят с 1 мая открыть вещевой рынок. Об этом глава администрации города Иван Имгрунт заявил во время проведения скайп-конференции с местными предпринимателями.