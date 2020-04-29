Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух +19
море +12

Коронавирус в Крыму

Всех приезжих в Крыму будут отправлять в обсерватор на 14 дней

11:48 среда, 29 апреля 2020
Всех приезжих в Крыму будут отправлять в обсерватор на 14 дней

фото © kerch.one

Все приехавшие в Крым, не имеющие жилья и собственности на территории республики, будут помещаться в обсерватор на 14 дней.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения COVID-19 в Республике Крым сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«С целью ограничить поток приезжих на полуостров на эти 12 выходных дней, мы приняли решение, и сегодня будет указ, что все приезжие, не имеющие крымской прописки, не имеющие собственности: апартаментов или квартиры, где они могли бы находиться, будут помещены в обсерватор на две недели, – заявил он. – Мера исключительная, но связана с тем, чтобы на майские праздники ограничить миграцию».

На данный момент в Крыму 89 выявленных случаев COVID-19, выздоровел уже 31 гражданин, к концу недели ожидается выписка еще 15 человек. Накануне стало известно о 36 новых случаях заражения вирусом в Севастополе – инфекция обнаружена у рабочих на строительной площадке в аэропорту Бельбек.

Президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней в стране до 12 мая. 5 мая федеральные ведомства должны представить рекомендации по поэтапному выходу регионов из режима ограничений, а к 11 мая главы регионов должны принять решения на местном уровне, исходя из эпидемиологической обстановки.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В лесах Крыма поймали четырех нарушителей режима, разводивших костры. Сотрудники ГКУ РК «Северо-западное объединенное лесничество» задержали 4 нарушителей правил пожарной безопасности.

Власти России сделают платной обязательную регистрацию смартфонов. Власти России введут обязательную платную регистрацию смартфонов по идентификационному номеру IMEI к середине 2021 года.

Приезжающих в Крым в обсерватор будет сопровождать полиция. Всех граждан, которые прибывают в Крым с территории материковой Украины, будут доставлять в места обсервации под присмотром сотрудников полиции.

В Крыму водитель проигнорировал 12 штрафов и получил 240 часов обязательных работ. При этом злостный нарушитель ПДД в очередной раз попал в поле зрения ДПС, управляя автомобилем в нетрезвом виде.

Коронавирус в Крыму
Всех приезжих в Крыму будут отправлять в обсерватор на 14 дней

Всех приезжих в Крыму будут отправлять в обсерватор на 14 дней

Все приехавшие в Крым, не имеющие жилья и собственности на территории республики, будут помещаться в обсерватор на 14 дней.

Коронавирус в Крыму
В Крыму - три больших очага COVID-19: новые подробности

В Крыму - три больших очага COVID-19: новые подробности

Большая часть выявленных в Крыму за минувшие стуки зараженных новой коронавирусной инфекцией – сотрудники медицинских учреждений республики.

Коронавирус в Крыму
В Крыму 10 новых случаев заражения, половина из них - медики

В Крыму 10 новых случаев заражения, половина из них - медики

За последние сутки в республике зарегистрировали сразу 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Актуальные темы

Поток автомобилей в Крым снова увеличился

В воскресенье на Крымском мосту на 20% увеличился поток автомобилей, едущих на полуостров, при этом 26 машин правоохранители развернули, поскольку не нашли у этих водителей веских причин для посещения полуострова.

вчера

Власть
Власти России сделают платной обязательную регистрацию смартфонов

Власти России сделают платной обязательную регистрацию смартфонов

Власти России введут обязательную платную регистрацию смартфонов по идентификационному номеру IMEI к середине 2021 года.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации