Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму - три больших очага COVID-19: новые подробности ● До конца недели 15 переболевших COVID крымчан отпустят домой ● В Крыму 10 новых случаев заражения, половина из них - медики ● В Феодосии режим самоизоляции контролируют дружинники и полиция ● Российского премьера просят поддержать санатории и курорты Крыма
Всех приезжих в Крыму будут отправлять в обсерватор на 14 дней
фото © kerch.one
Все приехавшие в Крым, не имеющие жилья и собственности на территории республики, будут помещаться в обсерватор на 14 дней.
Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения COVID-19 в Республике Крым сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«С целью ограничить поток приезжих на полуостров на эти 12 выходных дней, мы приняли решение, и сегодня будет указ, что все приезжие, не имеющие крымской прописки, не имеющие собственности: апартаментов или квартиры, где они могли бы находиться, будут помещены в обсерватор на две недели, – заявил он. – Мера исключительная, но связана с тем, чтобы на майские праздники ограничить миграцию».
На данный момент в Крыму 89 выявленных случаев COVID-19, выздоровел уже 31 гражданин, к концу недели ожидается выписка еще 15 человек. Накануне стало известно о 36 новых случаях заражения вирусом в Севастополе – инфекция обнаружена у рабочих на строительной площадке в аэропорту Бельбек.
Президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней в стране до 12 мая. 5 мая федеральные ведомства должны представить рекомендации по поэтапному выходу регионов из режима ограничений, а к 11 мая главы регионов должны принять решения на местном уровне, исходя из эпидемиологической обстановки.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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