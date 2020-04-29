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Власть

Власти Ялты обещают благоустроить до конца года восемь скверов и парков

19:31 среда, 29 апреля 2020
Ялта

Власти Ялты направят до конца года 195 млн рублей на реконструкцию и благоустройство восьми скверов и парков на территории муниципального образования.

Об этом сообщил заместитель главы администрации города Виталий Оганесян.

«Работы будут проведены в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Формирование современной городской среды» и одноименной муниципальной программы в скверах имени Калинина, «Городской сад», на улице Стахановской, имени Пушкина в Гурзуфе и имени Данилевского в 10-м микрорайоне, а также в парках М. П. Чеховой, имени Годлевского в Алупке и Симеизском парке», – рассказал он.

Оганесян уточнил, что сейчас продолжается разработка сметной документации по этим общественным территориям, а на реализацию мероприятий по их благоустройству выделение средств запланировано из федерального бюджета.

Заместитель главы администрации Ялты также проинформировал, что в настоящее время между департаментом по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и ООО «ЛидерСтрой» заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по благоустройству или капитальному ремонту восьми дворовых территорий – у домов №3 и 5 на улице Черкасова, №6 и 8 на улице Октябрьской, №15,17 и 31 на улице Суворовской, №34 на улице Сосновой, №3 и 5 на улице Украинской, №12 по переулку Сосновому, а также №4 на Южнобережном шоссе в Массандре. «Эти мероприятия проводятся за счет муниципального бюджета, а срок окончания работ намечен на 1 июня 2020 года», – отметил Оганесян.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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