Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух +17
море +11

Коронавирус в Крыму

Власти Крыма продлили запрет на посещение лесов до 12 мая

16:12 среда, 29 апреля 2020
Власти Крыма продлили запрет на посещение лесов до 12 мая

фото © Новости Крыма

Об этом сегодня во время заседания оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

«На основании приказов министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым и министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым с 21 апреля продлен период запрета пребывания на территориях лесных участков лесничеств Республики Крым сроком на 21 календарный день, до 12 мая включительно», – подчеркнул Рюмшин.

По его словам, в период особого противопожарного режима запрещено разводить костры, сжигать мусор, выжигать сухую траву и готовить на открытом огне. При этом запрет не распространяется на дачные участки крымчан.

«Мы не говорим сейчас о дачных участках, – заявил глава Крыма Сергей Аксенов. – Но на открытом воздухе, на природе, за пределами своего владения – запрещено».

30 марта министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым ввело ограничение на посещение лесов и въезд туда автомобилей сроком на 21 день.

На данный момент в Крыму 89 выявленных случаев COVID-19, выздоровел уже 31 гражданин, к концу недели ожидается выписка еще 15 человек. Накануне стало известно о 36 новых случаях заражения вирусом в Севастополе – инфекция обнаружена у рабочих на строительной площадке в аэропорту Бельбек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Штрафы до 400000 рублей: в Крыму чрезвычайная пожароопасность. 19 и 20 апреля в Крыму ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Крымском заповеднике разрешили строительство. Крымский природный заповедник превратился в национальный парк «Крымский», заповедными остались всего 30% его территории.

Севастопольские спасатели задействовали беспилотники для поиска лесных пожаров. Севастопольские спасатели задействовали беспилотную авиацию для патрулирования территории региона и оперативного выявления природных пожаров.

Въезды в крымские леса перекрывают шлагбаумами. Мера принята для ограничения посещения гражданами лесов и дополнительного информирования населения о пожароопасном сезоне, сообщает пресс-служба Минприроды РК.

Коронавирус в Крыму
В Крыму резко выросло число людей с подозрением на COVID-19

В Крыму резко выросло число людей с подозрением на COVID-19

На полуострове количество лиц, находящихся под наблюдением врачей из-за возможности заражения коронавирусной инфекцией, за последнюю неделю выросло почти в два раза.

Коронавирус в Крыму
Власти Крыма продлили запрет на посещение лесов до 12 мая

Власти Крыма продлили запрет на посещение лесов до 12 мая

Об этом сегодня во время заседания оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

Коронавирус в Крыму
Меры поддержки граждан и бизнеса в Крыму продлят до конца мая

Меры поддержки граждан и бизнеса в Крыму продлят до конца мая

Установленные в Крыму социальные меры поддержки граждан и бизнеса будут продлены до конца мая.

Актуальные темы

Поток автомобилей в Крым снова увеличился

В воскресенье на Крымском мосту на 20% увеличился поток автомобилей, едущих на полуостров, при этом 26 машин правоохранители развернули, поскольку не нашли у этих водителей веских причин для посещения полуострова.

27 апреля

Коронавирус в Крыму
В Крыму 10 новых случаев заражения, половина из них - медики

В Крыму 10 новых случаев заражения, половина из них - медики

За последние сутки в республике зарегистрировали сразу 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации