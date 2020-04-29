Коронавирус в Крыму
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Власти Крыма продлили запрет на посещение лесов до 12 мая
фото © Новости Крыма
Об этом сегодня во время заседания оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.
«На основании приказов министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым и министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым с 21 апреля продлен период запрета пребывания на территориях лесных участков лесничеств Республики Крым сроком на 21 календарный день, до 12 мая включительно», – подчеркнул Рюмшин.
По его словам, в период особого противопожарного режима запрещено разводить костры, сжигать мусор, выжигать сухую траву и готовить на открытом огне. При этом запрет не распространяется на дачные участки крымчан.
«Мы не говорим сейчас о дачных участках, – заявил глава Крыма Сергей Аксенов. – Но на открытом воздухе, на природе, за пределами своего владения – запрещено».
30 марта министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым ввело ограничение на посещение лесов и въезд туда автомобилей сроком на 21 день.
На данный момент в Крыму 89 выявленных случаев COVID-19, выздоровел уже 31 гражданин, к концу недели ожидается выписка еще 15 человек. Накануне стало известно о 36 новых случаях заражения вирусом в Севастополе – инфекция обнаружена у рабочих на строительной площадке в аэропорту Бельбек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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