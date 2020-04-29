В Ялте и Алуште уровень заболеваемости коронавирусом в разы выше крымского

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В этих городах нужно особенно жестко следовать рекомендациям и соблюдать ограничительные меры.

Об этом глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

— По ситуации по Южному федеральному округу Крым выглядит довольно прилично по уровню заболеваемости, однако не должны этим расслабляться. Но, к сожалению, не все наши регионы выглядят ровно, у нас два региона, Ялта и Алушта, курортные регионы, у них показатель заболеваемости выше некоторых субъектов ЮФО и выше крымского в 4-5 раз. Именно в этих регионах необходимо очень жестко относиться к тем требованиям, которые сегодня приняты на уровне республики, — отметила Пеньковская.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Число людей под меднаблюдением в Крыму выросло почти до двух тысяч. Число граждан, которые попали под медицинское наблюдение в связи с коронавирусом, снова возросло в Крыму и превысило 1,8 тыс человек, в стационарах находятся 58 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Коронавирус на стройки в Севастополе привезли из Московской области. Стало известно, как заразились коронавирусом рабочие на стройках Севастополя.

В Крыму резко выросло число людей с подозрением на COVID-19. На полуострове количество лиц, находящихся под наблюдением врачей из-за возможности заражения коронавирусной инфекцией, за последнюю неделю выросло почти в два раза.

Севастополь укомплектован реаниматологами только на треть. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев во время совещания президента России Владимира Путина с главами регионов сообщил, что штат медиков в городе сейчас не доукомплектован.