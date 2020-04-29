Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Медики назвали группу крови, повышающую риск заражения COVID-19 ● Режим самоизоляции в Крыму продлен до 11 мая ● В Ялте хотят начать курортный сезон в день снятия карантина ● Число людей под меднаблюдением в Крыму выросло почти до двух тысяч ● Меры поддержки граждан и бизнеса в Крыму продлят до конца мая
В Ялте и Алуште уровень заболеваемости коронавирусом в разы выше крымского
фото © Крым.реалии
В этих городах нужно особенно жестко следовать рекомендациям и соблюдать ограничительные меры.
Об этом глава крымского Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила в ходе ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.
— По ситуации по Южному федеральному округу Крым выглядит довольно прилично по уровню заболеваемости, однако не должны этим расслабляться. Но, к сожалению, не все наши регионы выглядят ровно, у нас два региона, Ялта и Алушта, курортные регионы, у них показатель заболеваемости выше некоторых субъектов ЮФО и выше крымского в 4-5 раз. Именно в этих регионах необходимо очень жестко относиться к тем требованиям, которые сегодня приняты на уровне республики, — отметила Пеньковская.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
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