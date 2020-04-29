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В Ялте хотят начать курортный сезон в день снятия карантина

19:00 среда, 29 апреля 2020
Ялта
В Ялте хотят начать курортный сезон в день снятия карантина

фото © iz.ru

Курортный сезон может начаться в Ялте буквально в день снятия режима повышенной готовности.

Об этом заявил глава администрации города Иван Имгрунт.

«Мы активно готовим наши пляжные зоны, санатории, отели, рестораны, кафе, набережную, проводим озеленение. Поэтому начать курортный сезон и оказывать услуги жителям и гостям Ялта сможет буквально в день снятия режима повышенной готовности», – заверил он.

При этом Имгрунт добавил, что «если сейчас мы будем четко исполнять указы главы Республики Крым, то курортный сезон у нас будет хороший».

Градоначальник также напомнил, что решения о послаблении или снятии ограничительных мер принимаются в рамках полномочий главы Республики Крым. «Мы просим с пониманием относиться к требованиям руководства страны и республики. Все ограничения направлены, прежде всего, на защиту здоровья наших жителей», – выразил уверенность Имгрунт и уточнил: «И чтобы курортный сезон успешно стартовал, люди должны выдержать эти испытания и оставаться дома».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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В Крыму не понравилась итальянская идея спасения курортного сезона. Меньше шезлонгов, кабинки из плексигласа и регулярная дезинфекция песка – эти и другие меры предложили в министерстве культуры Италии, чтобы частично обеспечить курортные сезон для итальянцев.

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