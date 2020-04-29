Коронавирус в Крыму
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В Ялте хотят начать курортный сезон в день снятия карантина
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Курортный сезон может начаться в Ялте буквально в день снятия режима повышенной готовности.
Об этом заявил глава администрации города Иван Имгрунт.
«Мы активно готовим наши пляжные зоны, санатории, отели, рестораны, кафе, набережную, проводим озеленение. Поэтому начать курортный сезон и оказывать услуги жителям и гостям Ялта сможет буквально в день снятия режима повышенной готовности», – заверил он.
При этом Имгрунт добавил, что «если сейчас мы будем четко исполнять указы главы Республики Крым, то курортный сезон у нас будет хороший».
Градоначальник также напомнил, что решения о послаблении или снятии ограничительных мер принимаются в рамках полномочий главы Республики Крым. «Мы просим с пониманием относиться к требованиям руководства страны и республики. Все ограничения направлены, прежде всего, на защиту здоровья наших жителей», – выразил уверенность Имгрунт и уточнил: «И чтобы курортный сезон успешно стартовал, люди должны выдержать эти испытания и оставаться дома».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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