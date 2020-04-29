В Ялте хотят начать курортный сезон в день снятия карантина

фото © iz.ru

Курортный сезон может начаться в Ялте буквально в день снятия режима повышенной готовности.

Об этом заявил глава администрации города Иван Имгрунт.

«Мы активно готовим наши пляжные зоны, санатории, отели, рестораны, кафе, набережную, проводим озеленение. Поэтому начать курортный сезон и оказывать услуги жителям и гостям Ялта сможет буквально в день снятия режима повышенной готовности», – заверил он.

При этом Имгрунт добавил, что «если сейчас мы будем четко исполнять указы главы Республики Крым, то курортный сезон у нас будет хороший».

Градоначальник также напомнил, что решения о послаблении или снятии ограничительных мер принимаются в рамках полномочий главы Республики Крым. «Мы просим с пониманием относиться к требованиям руководства страны и республики. Все ограничения направлены, прежде всего, на защиту здоровья наших жителей», – выразил уверенность Имгрунт и уточнил: «И чтобы курортный сезон успешно стартовал, люди должны выдержать эти испытания и оставаться дома».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Гостиницы и общепит будут закрыты в Крыму минимум до лета. Предприятия общественного питания, гостиничной и санаторно-курортной сферы будут закрыты в Крыму минимум до июня.

Власти Крыма напомнили о рисках приема командировочных туристов. Средствам размещения необходимо тщательно проверять цель приезда гостя в Крым.

Все равно едут: как власти Крыма пытаются закрыть полуостров. Глава Крыма Сергей Аксенов 20 апреля записал видеообращение с призывом к россиянам не ехать в Крым из-за угрозы коронавируса.

В Крыму не понравилась итальянская идея спасения курортного сезона. Меньше шезлонгов, кабинки из плексигласа и регулярная дезинфекция песка – эти и другие меры предложили в министерстве культуры Италии, чтобы частично обеспечить курортные сезон для итальянцев.