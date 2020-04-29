В Симферополе не хватает специалистов для дезинфекции подъездов

Нехватка специалистов для обработки подъездов многоквартирных домов ощущается в Симферополе.

Об этом в ходе онлайн-пресс-конференции заявила глава администрации Симферополя Елена Проценко.

«На территории Симферополя находится 3 141 многоквартирный дом. Не хватает людей для того, чтобы вовремя и быстро все сделать, – сообщила Проценко. – Но выстраивают графики, во внеурочное время выходят наши специалисты и обрабатывают остановочные павильоны, подъезды, лифтовые кабины, кнопки и так далее. Есть просьбы до девятого этажа обрабатывать, хотя изначально было рассчитано на два первых этажа. Огромное количество объектов и очень много работы».

В свою очередь замглавы администрации города Анатолий Русин напомнил о режиме самоизоляции для лиц старше 65 лет и обратил внимание, что в управляющих компаниях многие сотрудники старше 60 лет. «Компании столкнулись с тем, что у них не хватило людей. Но помогли с кадровыми решениями», – отметил он.

По его словам, сейчас администрация помогает управляющим компаниям, «есть понимание с доставкой химии» – сейчас создан ее десятидневный запас.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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