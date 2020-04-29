В Севастополе выявлены новые случаи коронавируса

За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано четыре случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.

Среди заболевших – двое пациентов городской больницы №9, переведенных из больницы имени Даши Севастопольской, стоматолог городской больницы №4 и рабочий со стройплощадки на Бельбеке.

«В инфекционной больнице, городской больнице № 9 и в госпитале МО РФ в бухте Омега по состоянию на утро 29 апреля находятся 68 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, они получают необходимую медицинскую помощь», - заявили в правительстве города.

Кроме того, по информации властей, в инфекционной больнице под наблюдением находятся 143 человека, в городской больнице № 9 – 57 человек. Под наблюдением по месту жительства – 1052 человека.

Всего с начала пандемии в Севастополе зарегистрировано 77 случаев заболевания, девять человек выписаны после выздоровления.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму - три больших очага COVID-19: новые подробности. Большая часть выявленных в Крыму за минувшие стуки зараженных новой коронавирусной инфекцией – сотрудники медицинских учреждений республики.

До конца недели 15 переболевших COVID крымчан отпустят домой. До конца недели из медучреждений Крыма выпишут 15 человек, выздоровевших после заражения COVID-19.

В Крыму 10 новых случаев заражения, половина из них - медики. За последние сутки в республике зарегистрировали сразу 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В Севастополе 36 человек на одной стройке заразились коронавирусом. Коронавирусная инфекция выявлена у 36 работников стройки в Севастополе.