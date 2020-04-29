Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Всех приезжих в Крыму будут отправлять в обсерватор на 14 дней ● В Крыму - три больших очага COVID-19: новые подробности ● До конца недели 15 переболевших COVID крымчан отпустят домой ● В Крыму 10 новых случаев заражения, половина из них - медики ● В Феодосии режим самоизоляции контролируют дружинники и полиция
В Севастополе выявлены новые случаи коронавируса
За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано четыре случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.
Среди заболевших – двое пациентов городской больницы №9, переведенных из больницы имени Даши Севастопольской, стоматолог городской больницы №4 и рабочий со стройплощадки на Бельбеке.
«В инфекционной больнице, городской больнице № 9 и в госпитале МО РФ в бухте Омега по состоянию на утро 29 апреля находятся 68 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, они получают необходимую медицинскую помощь», - заявили в правительстве города.
Кроме того, по информации властей, в инфекционной больнице под наблюдением находятся 143 человека, в городской больнице № 9 – 57 человек. Под наблюдением по месту жительства – 1052 человека.
Всего с начала пандемии в Севастополе зарегистрировано 77 случаев заболевания, девять человек выписаны после выздоровления.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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