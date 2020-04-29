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Власть

В Саках в проднаборы для школьников положили консервы «с сюрпризом»

08:43 среда, 29 апреля 2020
Саки

В продовольственных наборах, которые были выданы части школьников в Саках, оказалась не соответствующая сертификатам качества продукция.

Об этом сообщил глава администрации города Александр Овдиенко.

Он уточнил, что речь идет о консервированной сардине крымского изготовителя ООО «Фортуна».

«Совместно с родителями, руководством отдела образования города и поставщиком я осуществил осмотр содержимого в банках и убедился в этом. На сегодняшний день, мною даны поручения: выдачу данной продукции прекратить, ранее выданную изъять», – написал Овдиенко на своей странице .

Он добавил, что соответствующие структуры начали претензионную работу в отношении производителя.

Также глава города поручил компенсировать данные рыбные консервы другими продуктами.

В комментариях под постом люди сообщают, что очень удивились неожиданной находке в жестяных банках: «Да,очень неприятно было увидеть в консервах «сюрприз». при этом не уточняется, что за «сюрприз» обнаружили школьники и их родители.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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