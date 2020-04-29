Власть
В Саках в проднаборы для школьников положили консервы «с сюрпризом»
В продовольственных наборах, которые были выданы части школьников в Саках, оказалась не соответствующая сертификатам качества продукция.
Об этом сообщил глава администрации города Александр Овдиенко.
Он уточнил, что речь идет о консервированной сардине крымского изготовителя ООО «Фортуна».
«Совместно с родителями, руководством отдела образования города и поставщиком я осуществил осмотр содержимого в банках и убедился в этом. На сегодняшний день, мною даны поручения: выдачу данной продукции прекратить, ранее выданную изъять», – написал Овдиенко на своей странице .
Он добавил, что соответствующие структуры начали претензионную работу в отношении производителя.
Также глава города поручил компенсировать данные рыбные консервы другими продуктами.
В комментариях под постом люди сообщают, что очень удивились неожиданной находке в жестяных банках: «Да,очень неприятно было увидеть в консервах «сюрприз». при этом не уточняется, что за «сюрприз» обнаружили школьники и их родители.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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