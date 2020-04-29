В Крыму - три больших очага COVID-19: новые подробности

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Большая часть выявленных в Крыму за минувшие стуки зараженных новой коронавирусной инфекцией – сотрудники медицинских учреждений республики.

Об этом в ходе заседания оперативного штаба сообщила главный санитарный врач по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

Новые случаи были выявлены в трех больших очагах заражения - самые сложные в медицинских учреждениях. Среди подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией трое сотрудников Алуштинской больницы.

«Алуштинский очаг. В обсервацию ушло только терапевтическое отделение. Но как выяснилось, один из сотрудников отделения подрабатывал в отделении гемодиализа. Мы вынуждены перевести отделение на режим обслуживания лиц, которые контактировали с этим врачом. Те же, кто с врачом не контактировал, будут переведены в другое диализное отделение. Сейчас из этого очага у нас трое зараженных: два врача и фельдшер», - сообщила Наталья Пеньковская.

Второй очаг был выявлен в Республиканской детской клинической больнице в Симферополе.

«Нами были обследованы медработники первого и второго порядка. В результате было выявлено заражение у двух пациентов терапевтического отделения, и они были госпитализированы в детскую инфекционную больницу вместе с детьми, которые были с ними в палате. Кроме того, была выявлена коронавирусная инфекция у врача-рентгенолога и у санитарки травматологического отделения», - сказала Наталья Пеньковская.

В третьем очаге контактных лиц – не было.

«Третий очаг – известный. Люди находились под наблюдением и на десятый день были получены положительные результаты», - сказала Наталья Пеньковская.

Таким образом, с начала пандемии в Республике Крым подтверждено 89 случаев заражения коронавирусом, 20 из них завезены из-за границы, 10 – из субъектов РФ, 59 случаев – местные. На данный момент выписаны с выздоровлением 29 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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