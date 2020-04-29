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Коронавирус в Крыму

В Крыму резко выросло число людей с подозрением на COVID-19

15:01 среда, 29 апреля 2020
В Крыму резко выросло число людей с подозрением на COVID-19

фото © pravda.com.ua

На полуострове количество лиц, находящихся под наблюдением врачей из-за возможности заражения коронавирусной инфекцией, за последнюю неделю выросло почти в два раза.

Об этом сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.

«Сегодня под медицинским наблюдением находятся 1844 человека, а буквально несколько дней назад у нас их было меньше 1000. Из-за большого количества заболевших и в обсерваторах прибавилось людей и в больницах. Снято с наблюдения всего 58 человек, при этом взято под наблюдение только за вчерашний день 296 человек. На дому находятся 1042, в стационарах 101 человек. За вчерашний день поступило 19 человек, выписано восемь. В обсерваторах находится 701 человек», - подчеркнула Елена Романовская.

С начала пандемии в Республике Крым подтверждено 89 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 20 из них завезены из-за границы, 10 – из субъектов РФ, 59 случаев – местные.

«Всего выздоровел 31 человек, за вчера выписали двоих. По-прежнему тяжелый пациент находится на искусственной вентиляции легких. Это пожилая женщина», - сказала Елена Романовская.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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