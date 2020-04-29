Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Полицейские в Крыму будут разыскивать отказавшихся от обсервации приезжих ● Севастополь укомплектован реаниматологами только на треть ● В Севастополе выявлены новые случаи коронавируса ● Всех приезжих в Крыму будут отправлять в обсерватор на 14 дней ● В Крыму - три больших очага COVID-19: новые подробности
В Крыму резко выросло число людей с подозрением на COVID-19
фото © pravda.com.ua
На полуострове количество лиц, находящихся под наблюдением врачей из-за возможности заражения коронавирусной инфекцией, за последнюю неделю выросло почти в два раза.
Об этом сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.
«Сегодня под медицинским наблюдением находятся 1844 человека, а буквально несколько дней назад у нас их было меньше 1000. Из-за большого количества заболевших и в обсерваторах прибавилось людей и в больницах. Снято с наблюдения всего 58 человек, при этом взято под наблюдение только за вчерашний день 296 человек. На дому находятся 1042, в стационарах 101 человек. За вчерашний день поступило 19 человек, выписано восемь. В обсерваторах находится 701 человек», - подчеркнула Елена Романовская.
С начала пандемии в Республике Крым подтверждено 89 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 20 из них завезены из-за границы, 10 – из субъектов РФ, 59 случаев – местные.
«Всего выздоровел 31 человек, за вчера выписали двоих. По-прежнему тяжелый пациент находится на искусственной вентиляции легких. Это пожилая женщина», - сказала Елена Романовская.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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