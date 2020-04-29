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Коронавирус в Крыму

В Крыму на карантин закрыли детдом

15:13 среда, 29 апреля 2020

В Симферополе принято решение закрыть на карантин дом ребенка «Елочка».

Об этом в ходе заседания штаба по ситуации с коронавирусом сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.

«Дом ребенка «Елочка» мы закрыли на карантин. Вместе с сотрудниками и педагогическим коллективом, чтобы не занести инфекцию и не было вспышки в таком учреждении, где находится много детей, склонных к заболеваемости», - сказала Елена Романовская.

Кроме того, сейчас правительство ищет гостиницы для размещения там врачей, которые работают в прямом контакте с зараженными коронавирусной инфекцией.

«В городской больнице №7 находятся 25 зараженных коронавирусом. Со вчерашнего дня врачей расселили в гостиницу. После смены медиков на автобусе привозят в гостиницу, где они могут с комфортом отдохнуть. Они обеспечены горячим питанием. Также централизовано привозят на работу. Однако, принято решение увеличить количество врачей в смене, в связи с чем не хватает мощностей гостиницы. Мы просим оказать помощь в размещении врачей в других гостиницах», - сообщила Елена Романовская.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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