Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму резко выросло число людей с подозрением на COVID-19 ● Полицейские в Крыму будут разыскивать отказавшихся от обсервации приезжих ● Севастополь укомплектован реаниматологами только на треть ● В Севастополе выявлены новые случаи коронавируса ● Всех приезжих в Крыму будут отправлять в обсерватор на 14 дней
В Крыму на карантин закрыли детдом
В Симферополе принято решение закрыть на карантин дом ребенка «Елочка».
Об этом в ходе заседания штаба по ситуации с коронавирусом сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.
«Дом ребенка «Елочка» мы закрыли на карантин. Вместе с сотрудниками и педагогическим коллективом, чтобы не занести инфекцию и не было вспышки в таком учреждении, где находится много детей, склонных к заболеваемости», - сказала Елена Романовская.
Кроме того, сейчас правительство ищет гостиницы для размещения там врачей, которые работают в прямом контакте с зараженными коронавирусной инфекцией.
«В городской больнице №7 находятся 25 зараженных коронавирусом. Со вчерашнего дня врачей расселили в гостиницу. После смены медиков на автобусе привозят в гостиницу, где они могут с комфортом отдохнуть. Они обеспечены горячим питанием. Также централизовано привозят на работу. Однако, принято решение увеличить количество врачей в смене, в связи с чем не хватает мощностей гостиницы. Мы просим оказать помощь в размещении врачей в других гостиницах», - сообщила Елена Романовская.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Стало известно, как в Крыму будут сдавать ЕГЭ и вступительные. Пока все школьники учатся дистанционно, заканчивая учебный год, одиннадцатиклассники заметно переживают.
В Крыму обещают упростить механизм получения пособия на детей.
Севастополец Артем Фокин занял третье место в суперфинале шоу «Голос.Дети». Севастополец Артем Фокин из команды российской певицы Полины Гагариной набрал 31,6% голосов в суперфинале российского музыкального конкурса «Голос.Дети», заняв третье место.
Около двух тысяч детей в Крыму не могут учиться из-за отсутствия интернета. Около 2 тыс. школьников по всему Крыму не могут учиться в дистанционном формате из-за отсутствия доступа к интернету, заявила министр образования и науки республики Валентина Лаврик.
В Крыму резко выросло число людей с подозрением на COVID-19
На полуострове количество лиц, находящихся под наблюдением врачей из-за возможности заражения коронавирусной инфекцией, за последнюю неделю выросло почти в два раза.
Полицейские в Крыму будут разыскивать отказавшихся от обсервации приезжих
Полицейские будут объявлять в розыск приезжих, которые в нарушение предписания Роспотребнадзора отказались от помещения в обсерватор.
Всех приезжих в Крыму будут отправлять в обсерватор на 14 дней
Все приехавшие в Крым, не имеющие жилья и собственности на территории республики, будут помещаться в обсерватор на 14 дней.
Поток автомобилей в Крым снова увеличился
В воскресенье на Крымском мосту на 20% увеличился поток автомобилей, едущих на полуостров, при этом 26 машин правоохранители развернули, поскольку не нашли у этих водителей веских причин для посещения полуострова.
вчера
Деревья в Севастополе поразили насекомые-вредители фото
Специалисты карантинного фитосанитарного надзора Севастополя сообщают, что на Корабельной стороне Севастополя был отмечен лет вредителя – черного ясеневого пилильщика.