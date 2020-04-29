В Крыму гуматы помогут бороться с засухой

В Республике Крым продолжается обработка посевов препаратами для уничтожения сорной растительности – это серьезный конкурент зерновых культур за влагу и питание.

По информации советского межрайонного отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым, из-за отсутствия дождей в осенне-зимний период посевы находятся в ослабленном состоянии, в том числе поэтому высока вероятность распространения сорной растительности. В этой связи аграриям необходимо провести детальное обследование каждого поля, после чего можно будет правильно подобрать необходимый препарат.

Однако обработку от засоренности лучше проводить уменьшенной нормой гербицидов с добавлением гуматов, советуют специалисты. Эти удобрения смягчают действия химических препаратов, снижают стрессовую ситуацию у растений, стимулируют их рост и развитие, в итоге дают экономический эффект от применения.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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