В Крыму 10 новых случаев заражения, половина из них - медики

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За последние сутки в республике зарегистрировали сразу 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом глава РК Сергей Аксенов заявил во время ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки.

Пятеро из них – это сотрудники алуштинской больницы и РДКБ в Симферополе, двое – пациенты медицинского учреждения. Еще трое заразившихся — контакты внутри старого очага.

Таким образом, сейчас в республике зарегистрированы 89 случаев новой коронавирусной инфекции. 29 человек уже выписали.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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