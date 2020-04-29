В крымском «Тайгане» родились четыре львенка

В парке львов «Тайган», который находится в Белогорском районе Крыма, родились четыре львенка.

Об этом сообщил владелец сафари-парка Олег Зубков.

«У вожака всех прайдов Чука и знаменитой челябинской львицы Лолы родилось потомство – четыре прекрасных малыша… О том, что появится потомство, мы знали, но ожидали его чуть позже. Пока они только пытаются открыть глазки, им совсем еще рано», – сообщил он.

Также, по словам Зубкова, минимум один львенок – мальчик, он уже успел открыть глаза.

Напомним, 21 апреля стало известно, что крымском «Тайгане» родились амурские тигрята.

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