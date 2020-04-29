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Общество

В крымском «Тайгане» родились четыре львенка

В парке львов «Тайган», который находится в Белогорском районе Крыма, родились четыре львенка.

Об этом сообщил владелец сафари-парка Олег Зубков.

«У вожака всех прайдов Чука и знаменитой челябинской львицы Лолы родилось потомство – четыре прекрасных малыша… О том, что появится потомство, мы знали, но ожидали его чуть позже. Пока они только пытаются открыть глазки, им совсем еще рано», – сообщил он.

Также, по словам Зубкова, минимум один львенок – мальчик, он уже успел открыть глаза.

Напомним, 21 апреля стало известно, что крымском «Тайгане» родились амурские тигрята.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В крымском «Тайгане» приютили пятерых волчат, которые остались без мамы. В парк львов «Тайган», который находится в Белогорском районе Крыма, передали пятерых волчат.

В крымском «Тайгане» родились редкие амурские тигры. В крымском сафари-парке «Тайган» родились четыре амурских тигренка. Редких краснокнижных животных перевезли в ясли зоопарка «Сказка» под Ялтой, так как тигрица отказалась от потомства.

Зубков заявил о приближающейся катастрофе в своих парках. Крымский бизнесмен, владелец парка львов «Тайган» в Белогорском районе и зоопарка «Сказка» в Ялте Олег Зубков отмечает катастрофическое состояние своих объектов из-за длительного закрытия и нынешних ограничительных мер в связи с угрозой коронавирусной инфекции.

В крымском «Тайгане» родились четверо белых львят. В парке львов «Тайган» Белогорского района Крыма вечером 2 апреля родились четверо белых львят.

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