Общество
В крымском «Тайгане» родились четыре львенка
В парке львов «Тайган», который находится в Белогорском районе Крыма, родились четыре львенка.
Об этом сообщил владелец сафари-парка Олег Зубков.
«У вожака всех прайдов Чука и знаменитой челябинской львицы Лолы родилось потомство – четыре прекрасных малыша… О том, что появится потомство, мы знали, но ожидали его чуть позже. Пока они только пытаются открыть глазки, им совсем еще рано», – сообщил он.
Также, по словам Зубкова, минимум один львенок – мальчик, он уже успел открыть глаза.
Напомним, 21 апреля стало известно, что крымском «Тайгане» родились амурские тигрята.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В крымском «Тайгане» приютили пятерых волчат, которые остались без мамы. В парк львов «Тайган», который находится в Белогорском районе Крыма, передали пятерых волчат.
В крымском «Тайгане» родились редкие амурские тигры. В крымском сафари-парке «Тайган» родились четыре амурских тигренка. Редких краснокнижных животных перевезли в ясли зоопарка «Сказка» под Ялтой, так как тигрица отказалась от потомства.
Зубков заявил о приближающейся катастрофе в своих парках. Крымский бизнесмен, владелец парка львов «Тайган» в Белогорском районе и зоопарка «Сказка» в Ялте Олег Зубков отмечает катастрофическое состояние своих объектов из-за длительного закрытия и нынешних ограничительных мер в связи с угрозой коронавирусной инфекции.
В крымском «Тайгане» родились четверо белых львят. В парке львов «Тайган» Белогорского района Крыма вечером 2 апреля родились четверо белых львят.
В Крыму резко выросло число людей с подозрением на COVID-19
На полуострове количество лиц, находящихся под наблюдением врачей из-за возможности заражения коронавирусной инфекцией, за последнюю неделю выросло почти в два раза.
Полицейские в Крыму будут разыскивать отказавшихся от обсервации приезжих
Полицейские будут объявлять в розыск приезжих, которые в нарушение предписания Роспотребнадзора отказались от помещения в обсерватор.
Всех приезжих в Крыму будут отправлять в обсерватор на 14 дней
Все приехавшие в Крым, не имеющие жилья и собственности на территории республики, будут помещаться в обсерватор на 14 дней.
Поток автомобилей в Крым снова увеличился
В воскресенье на Крымском мосту на 20% увеличился поток автомобилей, едущих на полуостров, при этом 26 машин правоохранители развернули, поскольку не нашли у этих водителей веских причин для посещения полуострова.
вчера
Деревья в Севастополе поразили насекомые-вредители фото
Специалисты карантинного фитосанитарного надзора Севастополя сообщают, что на Корабельной стороне Севастополя был отмечен лет вредителя – черного ясеневого пилильщика.