Происшествия
В Керчи автомобиль рухнул с 25-метрового обрыва в море
Вчера вечером в службу спасения поступило сообщение о рухнувшем с обрыва автомобиле в районе ул. Колхозная в Керчи.
Прибывшие на место спасатели установили, что водитель Lada Granta не справился с управлением, в результате чего автомобиль скатился с обрыва высотой 25 метров.
Сотрудники МЧС России подняли пострадавшего и донесли на носилках к машине скорой помощи.
Водитель госпитализирован в травматологическое отделение Керченской городской больницы №1.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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