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Происшествия

В Керчи автомобиль рухнул с 25-метрового обрыва в море

Вчера вечером в службу спасения поступило сообщение о рухнувшем с обрыва автомобиле в районе ул. Колхозная в Керчи.

Прибывшие на место спасатели установили, что водитель Lada Granta не справился с управлением, в результате чего автомобиль скатился с обрыва высотой 25 метров.

Сотрудники МЧС России подняли пострадавшего и донесли на носилках к машине скорой помощи.

Водитель госпитализирован в травматологическое отделение Керченской городской больницы №1.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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