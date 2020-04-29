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В ФСБ заявили, что ликвидировали «подпольные оружейные мастерские в Крыму»
ФСБ ликвидировала подпольные оружейные мастерские в ряде регионов России, а также в Крыму и Севастополе.
Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на центр общественных связей спецслужбы.
«Пресечена преступная деятельность жителей города Москвы и Московской области, Республики Крым и города Севастополя, республик Коми и Мордовия, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, Астраханской, Иркутской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Смоленской, Томской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов», – говорится в сообщении.
В целом по стране изъято 95 единиц огнестрельного оружия: автоматы Калашникова разной модификации, пистолеты пулеметы ППС, ППШ, «Кедр», винтовки, карабины и ружья – Мосина, Mauser, СКС, «Сайга», «Вепрь», пистолеты Макарова, ТТ, Walther, «Наган». Кроме этого, изъяты 17 килограммов взрывчатых веществ, 550 взрывателей, свыше 5 тысяч патронов и около 5 тысяч комплектующих для их изготовления, 167 артиллерийских боеприпасов, более 130 основных частей оружия и 16 приспособлений для бесшумной стрельбы.
О сроках проведения операции и числе задержанных в спецслужбе не сообщили.
18 марта ФСБ сообщила о пресечении деятельности подпольных оружейников, среди которых оказались жители Крыма и еще 15 регионов России.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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