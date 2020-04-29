В ФСБ заявили, что ликвидировали «подпольные оружейные мастерские в Крыму»

ФСБ ликвидировала подпольные оружейные мастерские в ряде регионов России, а также в Крыму и Севастополе.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на центр общественных связей спецслужбы.

«Пресечена преступная деятельность жителей города Москвы и Московской области, Республики Крым и города Севастополя, республик Коми и Мордовия, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, Астраханской, Иркутской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Смоленской, Томской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов», – говорится в сообщении.

В целом по стране изъято 95 единиц огнестрельного оружия: автоматы Калашникова разной модификации, пистолеты пулеметы ППС, ППШ, «Кедр», винтовки, карабины и ружья – Мосина, Mauser, СКС, «Сайга», «Вепрь», пистолеты Макарова, ТТ, Walther, «Наган». Кроме этого, изъяты 17 килограммов взрывчатых веществ, 550 взрывателей, свыше 5 тысяч патронов и около 5 тысяч комплектующих для их изготовления, 167 артиллерийских боеприпасов, более 130 основных частей оружия и 16 приспособлений для бесшумной стрельбы.

О сроках проведения операции и числе задержанных в спецслужбе не сообщили.

18 марта ФСБ сообщила о пресечении деятельности подпольных оружейников, среди которых оказались жители Крыма и еще 15 регионов России.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Полицейские в Крыму будут разыскивать отказавшихся от обсервации приезжих. Полицейские будут объявлять в розыск приезжих, которые в нарушение предписания Роспотребнадзора отказались от помещения в обсерватор.

Всех приезжих в Крыму будут отправлять в обсерватор на 14 дней. Все приехавшие в Крым, не имеющие жилья и собственности на территории республики, будут помещаться в обсерватор на 14 дней.

В Феодосии режим самоизоляции контролируют дружинники и полиция. В Феодосии на охрану порядка выходят совместные наряды полиции и дружинников для контроля режима самоизоляции, сообщает управление МВД России по Крыму.

В лесах Крыма поймали четырех нарушителей режима, разводивших костры. Сотрудники ГКУ РК «Северо-западное объединенное лесничество» задержали 4 нарушителей правил пожарной безопасности.