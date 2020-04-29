Коронавирус в Крыму
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В Феодосии режим самоизоляции контролируют дружинники и полиция
В Феодосии на охрану порядка выходят совместные наряды полиции и дружинников для контроля режима самоизоляции, сообщает управление МВД России по Крыму.
«Совместно с сотрудниками полиции на охрану порядка заступают члены добровольной народной дружины, созданные и числа местных жителей и представителей казачества. Совместные наряды проводят профилактические рейды на улицах города, разъяснительные беседы с гражданами, которым в обязательном порядке нужно соблюдать режим самоизоляции», – говорится в сообщении.
В сообщении указано, что российские полицейские проверяют, как предприниматели соблюдают требования временной приостановки деятельности развлекательных заведений, торговых точек, осуществляющих реализацию продукции, которая не входит в перечень первой необходимости.
Ранее сообщалось, что в Феодосии полиция привлекла к административной ответственности 9 граждан за нарушение режима самоизоляции.
Жители Феодосии жаловались главе города Сергею Бовтуненко, что из-за коронавируса «деньги на исходе».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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