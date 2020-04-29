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Коронавирус в Крыму

В Феодосии режим самоизоляции контролируют дружинники и полиция

В Феодосии на охрану порядка выходят совместные наряды полиции и дружинников для контроля режима самоизоляции, сообщает управление МВД России по Крыму.

«Совместно с сотрудниками полиции на охрану порядка заступают члены добровольной народной дружины, созданные и числа местных жителей и представителей казачества. Совместные наряды проводят профилактические рейды на улицах города, разъяснительные беседы с гражданами, которым в обязательном порядке нужно соблюдать режим самоизоляции», – говорится в сообщении.

В сообщении указано, что российские полицейские проверяют, как предприниматели соблюдают требования временной приостановки деятельности развлекательных заведений, торговых точек, осуществляющих реализацию продукции, которая не входит в перечень первой необходимости.

Фото Сергей Пивоваров, Reuters

Ранее сообщалось, что в Феодосии полиция привлекла к административной ответственности 9 граждан за нарушение режима самоизоляции.

Жители Феодосии жаловались главе города Сергею Бовтуненко, что из-за коронавируса «деньги на исходе».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти России сделают платной обязательную регистрацию смартфонов. Власти России введут обязательную платную регистрацию смартфонов по идентификационному номеру IMEI к середине 2021 года.

Приезжающих в Крым в обсерватор будет сопровождать полиция. Всех граждан, которые прибывают в Крым с территории материковой Украины, будут доставлять в места обсервации под присмотром сотрудников полиции.

В Крыму водитель проигнорировал 12 штрафов и получил 240 часов обязательных работ. При этом злостный нарушитель ПДД в очередной раз попал в поле зрения ДПС, управляя автомобилем в нетрезвом виде.

Женщина в Крыму оштрафована за отказ ехать в обсерватор. Сотрудники полиции привлекли к административной ответственности женщину, которая приехала в Крым с территории Украины и отказалась проследовать в обсерватор.

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