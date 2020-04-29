Ученые прогнозируют падение качества образования из-за пандемии коронавируса

Специалисты Научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС прогнозируют падение качества образования, если дистанционное обучение будет продлено еще на 3-6 месяцев.

Об этом сообщил телеканал RT.

Хуже всех такой формат обучения сказывается на образовательных результатах детей, которые готовятся пойти в 1-й класс и на учащихся 1-3 классов. По словам специалистов, в этом возрасте для формирования грамотности детям особенно важен очный контакт с учителем.

Ожидается ухудшение результатов учеников с 4 по 8 классы, а также десятиклассников из-за общего снижения мотивации к обучению. Специалисты считают, что это будет компенсировано в начале нового учебного года.

А вот на выпускниках дистанционное обучение сказывается меньше всего. По расчетам специалистов, доля учащихся, которые верно выполнят 60% и более заданий ЕГЭ, скорее увеличится.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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