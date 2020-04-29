У Симферополя нет денег на окончание ремонта набережной Салгира

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В этом году власти Симферополя не смогут завершить реконструкцию набережной реки Салгир в связи с недостатком в бюджете средств на эти цели, сообщила на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА .

«Сложно сказать, когда начнется следующий этап реконструкции набережной Салгира, но он будет обязательно. С учетом того, что нужно поддержать малый и средний бизнес (понесший убытки в период пандемии – ред.), что перераспределены бюджетные средства, пока не могу говорить о том, когда это будет», - сказала Проценко.

Она отметила, что на завершение ремонтных работ и очистку участка необходимо выделить 324 млн рублей.

«Приблизительная смета на ремонт набережной от гостиницы «Москва» в сторону Ялтинской объездной – 24 млн рублей. Если мы идем в обратную сторону – от кинотеатра «Космос» до Евпаторийского шоссе, то там необходимо провести больший объем работы. Участок нуждается в чистке русла, ремонтных работах и благоустройстве – это 300 млн рублей. То есть всего 324 млн. рублей», - подсчитала мэр.

Первый этап капитального ремонта набережной Салгира, который был предусмотрен двумя контрактами, завершился в начале декабря 2019 года. Подрядчики очистили русло реки, демонтировали старое чугунное ограждение и поставили новое. Также был проведен ремонт двух переходов, трех аварийных мостов и 35 пешеходных мостов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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