Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе выявлены новые случаи коронавируса ● Всех приезжих в Крыму будут отправлять в обсерватор на 14 дней ● В Крыму - три больших очага COVID-19: новые подробности ● До конца недели 15 переболевших COVID крымчан отпустят домой ● В Крыму 10 новых случаев заражения, половина из них - медики
Севастополь укомплектован реаниматологами только на треть
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев во время совещания президента России Владимира Путина с главами регионов сообщил, что штат медиков в городе сейчас не доукомплектован.
«По медицинским кадрам определенные проблемы есть, такого количества реаниматологов, сколько нужно по нормативам, в Севастополе никогда не было. Мы переучиваем врачей других профилей. Тем не менее, мы только на 30% укомплектованы реаниматологами», - рассказал Михаил Развожаев.
Он подчеркнул, что власти города предпринимают все усилия для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
«Мы будем стимулировать врачей, ведь понимаем, что они будут работать сверх плана. Мы проводим все мероприятия, чтобы не допустить вспышки коронавируса», - сообщил Михаил Развожаев.
Как ранее сообщалось, в Севастополе, на одной из строительных площадок коронавирусной инфекцией. У инфицированных наблюдается «легкое бессимптомное проявление».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Кирилл Дмитриев: РФПИ поможет вывести на рынок препарат для лечения коронавируса. Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев: РФПИ поможет вывести на рынок препарат для лечения коронавируса.
В Крыму - три больших очага COVID-19: новые подробности. Большая часть выявленных в Крыму за минувшие стуки зараженных новой коронавирусной инфекцией – сотрудники медицинских учреждений республики.
До конца недели 15 переболевших COVID крымчан отпустят домой. До конца недели из медучреждений Крыма выпишут 15 человек, выздоровевших после заражения COVID-19.
В Крыму 10 новых случаев заражения, половина из них - медики. За последние сутки в республике зарегистрировали сразу 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Всех приезжих в Крыму будут отправлять в обсерватор на 14 дней
Все приехавшие в Крым, не имеющие жилья и собственности на территории республики, будут помещаться в обсерватор на 14 дней.
В Крыму - три больших очага COVID-19: новые подробности
Большая часть выявленных в Крыму за минувшие стуки зараженных новой коронавирусной инфекцией – сотрудники медицинских учреждений республики.
В Крыму 10 новых случаев заражения, половина из них - медики
За последние сутки в республике зарегистрировали сразу 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Поток автомобилей в Крым снова увеличился
В воскресенье на Крымском мосту на 20% увеличился поток автомобилей, едущих на полуостров, при этом 26 машин правоохранители развернули, поскольку не нашли у этих водителей веских причин для посещения полуострова.
вчера
Власти России сделают платной обязательную регистрацию смартфонов
Власти России введут обязательную платную регистрацию смартфонов по идентификационному номеру IMEI к середине 2021 года.