Севастополь укомплектован реаниматологами только на треть

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев во время совещания президента России Владимира Путина с главами регионов сообщил, что штат медиков в городе сейчас не доукомплектован.

«По медицинским кадрам определенные проблемы есть, такого количества реаниматологов, сколько нужно по нормативам, в Севастополе никогда не было. Мы переучиваем врачей других профилей. Тем не менее, мы только на 30% укомплектованы реаниматологами», - рассказал Михаил Развожаев.

Он подчеркнул, что власти города предпринимают все усилия для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

«Мы будем стимулировать врачей, ведь понимаем, что они будут работать сверх плана. Мы проводим все мероприятия, чтобы не допустить вспышки коронавируса», - сообщил Михаил Развожаев.

Как ранее сообщалось, в Севастополе, на одной из строительных площадок коронавирусной инфекцией. У инфицированных наблюдается «легкое бессимптомное проявление».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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