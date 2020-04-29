Российского премьера просят поддержать санатории и курорты Крыма

Михаил Мишустин | фото © ТАСС

В парламенте Крыма подготовили предложения к руководству правительства России по введению дополнительных мер государственной поддержки санаторно-курортной и туристской сферы.

Об этом сообщает сайт парламента Крыма.

Депутаты отмечают, что санаторно-курортная и туристская сфера стала одной из первых отраслей, ощутивших на себе воздействие новой коронавирусной инфекции.

«Так, совместно с Законодательным собранием Краснодарского края на XXXII конференцию Южно‑Российской парламентской ассоциации подготовлен проект обращения к председателю правительства России М. В. Мишустину о введении дополнительных мер государственной поддержки санаторно-курортной и туристской сферы в связи с распространением на территории России новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», – говорится в сообщении.

В рамках указанного обращения предлагается в период действия режима повышенной готовности ввести дополнительные меры господдержки, направленные на снижение налоговой нагрузки отрасли; компенсацию расходов организациям отдыха или санаторно-курортного лечения, деятельность которых была приостановлена, а также на «загрузку» предприятий сферы туризма после отмены ограничительных мер и так далее.

Крымские депутаты считают, что предложенные меры «минимизируют масштабные увольнения сотрудников сферы и ухудшение их материального положения, предотвратят увеличение расходов федерального бюджета на выплату социальных пособий безработным гражданам».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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