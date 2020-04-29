Коронавирус в Крыму
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Режим самоизоляции в Крыму продлен до 11 мая
фото © Газета.Ру
Глава Крыма Сергей Аксенов продлил режим самоизоляции в республике для всех граждан до 11 мая включительно.
Соответствующие поправки в указ о введении режима повышенной готовности в Крыму опубликованы на портале правительства.
«Слова «30 апреля» заменить словами «11 мая», – сказано в тексте поправок.
Как и прежде, гражданам всех возрастов запрещается покидать дома, кроме как для выноса мусора, выгула домашних животных, похода в ближайший магазин за товарами, где они реализовываются, при угрозе жизни или здоровью и для поездок на работу тем, кто трудится на предприятиях, деятельность которых разрешена.
За нарушение режима самоизоляции в Крыму предусмотрены штрафы.
Накануне президент России Владимир Путин объявил, что режим выходных дней в стране продлевается до 12 мая. Органы власти, тем не менее, продолжают работать: 5 мая федеральные ведомства должны представить рекомендации по поэтапному выходу регионов из режима ограничений, а к 11 мая главы регионов должны принять решения на местном уровне, исходя из эпидемиологической обстановки.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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