Пятая часть сдававшихся посуточно квартир в Крыму переведена в долгосрочную аренду

Каждый пятый арендодатель, сдававший жилье посуточно в Крыму, за последние два месяца перевел свою недвижимость в категорию долгосрочной аренды.

Об этом сообщает сервис «Авито Недвижимость».

«Аналитики «Авито Недвижимость» зафиксировали рост числа пользователей, которые обычно сдавали свое жилье посуточно, а с начала марта к концу апреля изменили срок аренды на долгосрочную. За последние два месяца число таких арендодателей в Крыму составило 20,3% и на текущий момент доля их объявлений от общего объема стала 30,9%», – приводит данные сервис.

По данным «Авито Недвижимость», в целом по России эти показатели составили 20% и 31,5% соответственно.

При этом туристические регионы, в которых особенно развит бизнес на посуточной аренде, одними из первых начали адаптироваться к уменьшению передвижений по стране.

Несмотря на переход объектов из краткосрочной в долгосрочную аренду, специалисты сервиса уверены, что после снятия карантинных мер, можно ожидать возвращения посуточных объектов на рынок в полном объеме и со временем – появление новых. По прогнозам аналитиков, скорость восстановления рынка посуточной аренды будет зависеть от сроков снятия карантина.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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