Прогноз погоды в Крыму на среду 29 апреля

Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 10 до 19, ближайшей ночью от 5 до 12 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 25 до 80 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 29 апреля.

В Симферополе целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 30 до 59 процентов. Ветер северо-восточный до 2 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 17, ближайшей ночью от 5 до 8 градусов выше нуля.

В Ялте целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 69 процентов. Ветер восточный до 2 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 13, ближайшей ночью от 9 до 10 градусов выше нуля.

В Севастополе целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 69 процентов. Ветер южный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 13, ближайшей ночью от 9 до 12 градусов выше нуля.

В Феодосии целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 72 процентов. Ветер южный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 13, ближайшей ночью от 9 до 10 градусов выше нуля.

В Керчи целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 67 процентов. Ветер южный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 13, ближайшей ночью от 10 до 11 градусов выше нуля.

В Евпатории пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 71 процентов. Ветер южный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 14, ближайшей ночью от 8 до 12 градусов выше нуля.

В Джанкое целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 26 до 65 процентов. Ветер северо-западный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 19, ближайшей ночью от 5 до 10 градусов выше нуля.

В Армянске целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 74 процентов. Ветер южный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 15, ближайшей ночью от 9 до 11 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 11 до 12 градусов тепла. По городам: в Евпатории - 12, в Керчи - 12, в Новом Свете - 11, в Севастополе - 11, в Феодосии - 12, в Ялте - 11, на мысе Казантип в Азовском море - 12 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 12, в Египте - 23, на Кипре - 18, в Одессе - 11, в Сочи - 13, в Турции - 19, в Хорватии - 16 градусов выше нуля.

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Прогноз погоды в Крыму на понедельник 27 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 10 до 14, ближайшей ночью от 5 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 38 до 80 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

В Крыму в последние дни апреля прогнозируют заморозки. Ночью и утром 27, 28 и 29 апреля в степных и предгорных районах Крыма, а также в Симферополе прогнозируют заморозки от -1 до -3 градусов.

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 26 апреля. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 10 до 16, ближайшей ночью от 6 до 12 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 43 до 91 процентов. Скорость ветра будет достигать 10 м/с.

Ждать в Крыму летом дождей или засухи, что говорят синоптики. В ближайшее время в Крыму не стоит ожидать сильных осадков, которые бы изменили наблюдаемый гидрологический режим.