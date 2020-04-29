Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.3
воздух +10
море +12

Общество

Прогноз погоды в Крыму на среду 29 апреля

07:07 среда, 29 апреля 2020

Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 10 до 19, ближайшей ночью от 5 до 12 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 25 до 80 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 29 апреля.

В Симферополе целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 30 до 59 процентов. Ветер северо-восточный до 2 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 17, ближайшей ночью от 5 до 8 градусов выше нуля.

В Ялте целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 69 процентов. Ветер восточный до 2 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 13, ближайшей ночью от 9 до 10 градусов выше нуля.

В Севастополе целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 69 процентов. Ветер южный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 13, ближайшей ночью от 9 до 12 градусов выше нуля.

В Феодосии целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 72 процентов. Ветер южный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 13, ближайшей ночью от 9 до 10 градусов выше нуля.

В Керчи целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 67 процентов. Ветер южный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 13, ближайшей ночью от 10 до 11 градусов выше нуля.

В Евпатории пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 71 процентов. Ветер южный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 14, ближайшей ночью от 8 до 12 градусов выше нуля.

В Джанкое целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 26 до 65 процентов. Ветер северо-западный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 19, ближайшей ночью от 5 до 10 градусов выше нуля.

В Армянске целый день ясная погода, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 74 процентов. Ветер южный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 15, ближайшей ночью от 9 до 11 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 11 до 12 градусов тепла. По городам: в Евпатории - 12, в Керчи - 12, в Новом Свете - 11, в Севастополе - 11, в Феодосии - 12, в Ялте - 11, на мысе Казантип в Азовском море - 12 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 12, в Египте - 23, на Кипре - 18, в Одессе - 11, в Сочи - 13, в Турции - 19, в Хорватии - 16 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 27 апреля. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 10 до 14, ближайшей ночью от 5 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 38 до 80 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

В Крыму в последние дни апреля прогнозируют заморозки. Ночью и утром 27, 28 и 29 апреля в степных и предгорных районах Крыма, а также в Симферополе прогнозируют заморозки от -1 до -3 градусов.

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 26 апреля. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 10 до 16, ближайшей ночью от 6 до 12 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 43 до 91 процентов. Скорость ветра будет достигать 10 м/с.

Ждать в Крыму летом дождей или засухи, что говорят синоптики. В ближайшее время в Крыму не стоит ожидать сильных осадков, которые бы изменили наблюдаемый гидрологический режим.

Власть
В мэрии Симферополя испугались прослушки

В мэрии Симферополя испугались прослушки

Руководство Симферополя собирается вести тайные переговоры и опасается шпионов: мэрия заключает договор на поставку и установку оборудования для защиты от прослушивания.

Власть
Власти России сделают платной обязательную регистрацию смартфонов

Власти России сделают платной обязательную регистрацию смартфонов

Власти России введут обязательную платную регистрацию смартфонов по идентификационному номеру IMEI к середине 2021 года.

Коронавирус в Крыму
Российского премьера просят поддержать санатории и курорты Крыма

Российского премьера просят поддержать санатории и курорты Крыма

В парламенте Крыма подготовили предложения к руководству правительства России по введению дополнительных мер государственной поддержки санаторно-курортной и туристской сферы.

Власть
Стало известно, как в Крыму будут сдавать ЕГЭ и вступительные

Стало известно, как в Крыму будут сдавать ЕГЭ и вступительные

Пока все школьники учатся дистанционно, заканчивая учебный год, одиннадцатиклассники заметно переживают.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации