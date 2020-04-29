Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Севастополь укомплектован реаниматологами только на треть ● В Севастополе выявлены новые случаи коронавируса ● Всех приезжих в Крыму будут отправлять в обсерватор на 14 дней ● В Крыму - три больших очага COVID-19: новые подробности ● До конца недели 15 переболевших COVID крымчан отпустят домой
Полицейские в Крыму будут разыскивать отказавшихся от обсервации приезжих
фото © Крыминформ
Полицейские будут объявлять в розыск приезжих, которые в нарушение предписания Роспотребнадзора отказались от помещения в обсерватор.
Об этом во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в республике сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«За сегодня разрабатываем порядок вручения на Крымском мосту и в аэропорту приезжим документа в части направления на обсервацию. При этом, если в течении двух или трех часов в зависимости от расстояния человек в обсерватор не прибыл, значит, будет ориентировка по Республике Крым на задержание автомобиля. И соответственно меры практически до объявления в розыск данных людей», – сказал Аксенов.
Он отметил, что после принятых мер по розыску нарушителей, которые оказались заражены COVID-19 и могли или заразили третьих лиц, они станут фигурантами уголовных дел. При этом розыск нарушителей будет проходить с привлечением средств массовой информации.
«Проверяем информацию, быстро даем направление, говорим: через три часа должны быть в обсерваторе. Если через три часа докладывают, что в обсервации нет, значит, МВД принимает меры по розыску. Официально вплоть до печати фотографии и показа по телевизору», – рассказал Аксенов.
Руководитель крымского межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская уточнила, что прибывающих в Крым самолетом или поездом будут доставлять в обсерваторы спецтранспортом. «Это на мосту мы будем через машину, а аэропорт, железная дорога и наши пункты пропуска (на границе с Украиной) – там все просто. С министерством транспорта Республики Крым отработали вопросы по доставке (людей в обсерватор), там будет дежурить транспорт», – сказала Пеньковская.
На данный момент в Крыму 89 выявленных случаев COVID-19, выздоровел уже 31 гражданин, к концу недели ожидается выписка еще 15 человек. Накануне стало известно о 36 новых случаях заражения вирусом в Севастополе – инфекция обнаружена у рабочих на строительной площадке в аэропорту Бельбек.
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В тексте использованы материалы: Крыминформ
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