На крымских пляжах водолазы находят арматуру и фрагменты конструкций

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На полуострове продолжается комплекс мероприятий по подготовке пляжей и мест массового отдыха на водных объектах.

Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

По информации ведомства, на полуострове продолжается работа по подготовке акватории к курортному сезону. В МЧС Республики Крым к этой работе привлечены силы и средства Крымской республиканской аварийно-спасательной службы «КРЫМ-СПАС».

— Так, например, вчера, спасатели-водолазы Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» провели водолазное обследование и очистку дна акватории частного пляжа. Во время работы, со дна моря, сотрудниками чрезвычайного ведомства были извлечены небольшие фрагменты металлических конструкций, арматура и ржавые куски железа, которые представляют потенциальную опасность для отдыхающих. Спасатели очистили акваторию на расстояние до 15 метров от уреза воды и на глубину до 2 метров. Общая площадь обследованной территории составила 2640 квадратных метров, — рассказали в МЧС.

Для проведения качественного обследования и очистки прибрежной зоны, водолазам-спасателям ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» необходимо разведать территорию дна моря на глубине до 2 метров. Водолазная служба оснащена для этого современным комплектом оборудования и техникой. По окончании водолазного обследования дна пляжей собственнику (водопользователю пляжа) вручается акт обследования пляжа.

В МЧС также добавили, что в соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 25 ноября 2014 года № 480 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Республики Крым», водолазное обследование дна пляжа должно быть обследовано в границах заплыва с обязательным оформлением акта водолазного обследования:

— Обследование и очистка дна акватории пляжа должны производиться водолазами организаций, имеющих разрешение на проведение данного вида работ в соответствии с требованиями Межотраслевых правил по охране труда при проведении водолазных работ, — заключили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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