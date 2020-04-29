Меры поддержки граждан и бизнеса в Крыму продлят до конца мая

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Установленные в Крыму социальные меры поддержки граждан и бизнеса будут продлены до конца мая.

Такое решение готовит правительство Крыма, заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Восстанавливаться вся эта картина, связанная с пандемией, будет достаточно медленно, поэтому я считаю, что на май надо все меры поддержки, включая поддержку бизнеса в плане освобождения от платы за аренду имущества и так далее, мы оставим», – сказал Аксенов.

Он уточнил, что выход из условий карантинных ограничений будет постепенным, а значит потребительский спрос не сразу вернется на прежний уровень.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что регионы России смогут поэтапно выходить из режима карантинных ограничений с 12 мая.

На данный момент в Крыму 89 выявленных случаев COVID-19, выздоровел уже 31 гражданин, к концу недели ожидается выписка еще 15 человек. Накануне стало известно о 36 новых случаях заражения вирусом в Севастополе – инфекция обнаружена у рабочих на строительной площадке в аэропорту Бельбек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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