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Коронавирус в Крыму

Медики назвали группу крови, повышающую риск заражения COVID-19

20:24 среда, 29 апреля 2020
Медики назвали группу крови, повышающую риск заражения COVID-19

фото © pixabay.com

Люди со второй группой крови могут быть в зоне риска заражения COVID-19.

Об этом сообщил член комитета Совета Федерации по социальной политике, врач-детский хирург, заслуженный врач РФ Владимир Круглый в ходе онлайн пресс-конференции.

«В Китае проводились исследования, связана ли частота и более тяжелое течение коронавирусной инфекции с группой крови. В результате нескольких исследований было выявлено, что люди со второй группой крови больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. Среди умерших также было больше людей со второй группой крови, их количество доходило до 40%», - приводят слова Круглого СМИ.

Специалист отметил, что на данный момент информации от специалистов в других странах пока не получено.

«Так ли это или нет, пока трудно сказать. Какие результаты в других странах, мы не знаем, сейчас идет накопление данных», – сказал Круглый.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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