Общество
Крымский ученый рассказал об опасности астероида, летящего к Земле
фото © kurer-sreda.ru
Крымчанам не стоит бояться опасного астероида, который пролетит над Землей уже сегодня, 29 апреля.
Об этом рассказал научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Василий Румянцев.
Он объяснил, что астероиды регулярно сближаются с Землей, и никогда это не становится опасностью. Астероид под названием 52768 (1998 OR2) наблюдается учеными уже давно, а его орбита достаточно надежная.
«Этот объект достаточно крупный, он имеет размер примерно от 2 до 4 километров. Эта оценка размера производится по измерению блеска и по среднему альбедо (отражающей способности – ред.), различных астероидов. То есть тело достаточно крупное, - рассказывает ученый. – От Земли до него расстояние будет около 6 км. Об опасности такого сближения можно судить самим: расстояние от нашей планеты до Луны – 400 тыс. км, то есть астероид будет в 15 раз дальше. Поэтому в данным случае опасений никаких быть не может».
Ученый добавил, что следующее сближение крупного астероида с Землей будет 7 мая, однако и его бояться не стоит.
Как ранее сообщалось, по оценкам специалистов, астероид 1998 OR2 по размерам превышает Уральские горы и чуть не дотягивает до Эльбруса.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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