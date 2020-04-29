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Коронавирус в Крыму

Коронавирус на стройки в Севастополе привезли из Московской области

Стало известно, как заразились коронавирусом рабочие на стройках Севастополя.

Об этом рассказал врио губернатора Михаил Развожаев в эфире местного новостного портала.

Как выяснилось, неделю назад военный самолет прилетел из Московской области в аэропорт Бельбек и привез группу строителей-вахтовиков на стройку госпиталя Минобороны в районе бухты Омега. Видимо, среди них был зараженный коронавирусом, хотя перед отправкой в Севастополь всем строителям делали тесты на COVID, результаты были отрицательными. Как предположил Развожаев, это был «ложно-отрицательный» результат.

Пока вахтовики ждали переброски в Омегу, они пообщались со строителями, которые работают в Бельбеке. В итоге там выявили вспышку в 36 человек. На стройке госпиталя в Омеге пока только трое зараженных, но их количество может вскоре увеличиться.

«Трое заболевших пробыли в комнате хостела два дня, даже не выходили на стройку. Они контактировали с группой из 10 товарищей. У всех из них взяты анализы, по ним пока нет данных. Все остальные 700 строителей с ними не пересекались», - сообщил Развожаев.

Стройка военного госпиталя сейчас превращена в большой обсерватор, все 700 человек изолированы от «внешнего мира» и продолжают работу.

Как сообщалось ранее, на сегодняшний день в Севастополе зарегистрировано 77 случаев заражения коронавирусом, девять человек выздоровели.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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