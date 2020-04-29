Здоровье
Кирилл Дмитриев: РФПИ поможет вывести на рынок препарат для лечения коронавируса
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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев: РФПИ поможет вывести на рынок препарат для лечения коронавируса.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о начале клинических исследований препарата для борьбы с коронавирусом. Препарат «Фавипиравир» изначально был разработан в Японии для лечения гриппа и других тяжелых вирусных инфекций. Китайские специалисты, которые были вынуждены искать новые методы борьбы с новой коронавирусной инфекцией, высоко оценили эффективность японского препарата. В Китае его активно использовали для лечения больных COVID-19.
К концу апреля 2020 года препарат «Фавипиравир» уже успел пройти первый этап доклинических исследований в РФ, подтвердивший его безопасность для людей, высокую биодоступность и способность бороться с вирусами. В настоящее время Министерство здравоохранения РФ разрешило провести клинические исследования препарата в регионах России.
Исследования «Фавипиравира» будут проводиться на базе 17 медицинских центров в различных регионах России. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, препарат будут получать люди, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. Первые партии «Фавипиравира» для клинических исследований уже поступили в больницы столицы, Нижнего Новгорода и Смоленска. Планируется, что в исследовании примут участие более 300 пациентов, больных COVID-19.
Клинические исследования позволят сотням больных по всей России пройти лечение COVID-19 новым лекарственным препаратом уже в первые недели мая. По результатам клинического исследования производитель сможет выпустить новое лекарство на рынок. Кирилл Дмитриев отметил, что препарат планируется поставлять в клиники РФ и других стран.
Предприятие, которое при поддержке РФПИ занимается производством нового лекарственного средства для борьбы с коронавирусом, в настоящее время перешло на круглосуточный режим работы. Это позволит сделать новое лекарство более доступным для жителей РФ.
Участие в производстве и разработке «Фавипиравира» – это далеко не единственный вклад РФПИ в борьбу с COVID-19 в РФ. Весной 2020 года фонд под руководством Кирилла Дмитриева одобрил инвестиции в производство системы экспресс-диагностики опасной инфекции. Совместно с Яндексом РФПИ запустил программу, позволяющую жителям Москвы и Московской области пройти тестирование на коронавирус на дому. Кроме того, фонд помог издать «Руководство по профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19» для врачей.
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