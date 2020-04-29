Киев открыл дело из-за возможного заражения COVID арестантов в Крыму

Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по факту «необеспечения крымскими властями условий в местах несвободы во время пандемии коронавируса».

Об этом говорится в сообщении ведомства.

По версии прокуратуры АРК, власти Крыма не принимают никаких мер для противодействия распространения СОVID-19 среди лиц, находящихся под стражей и в местах лишения свободы.

В частности, в ведомстве утверждают, что на территории Следственного изолятора №1 УФСИН России в «карантинную камеру» помещают людей с подозрением на коронавирус или ОРВИ, однако «заключенным не проводят квалифицированное обследование и тестирование на наличие коронавирусной инфекции, не выдают средства индивидуальной защиты, а камера не обеспечена необходимыми санитарно-гигиеническими условиями».

«Кроме того, некоторых крымчан продолжают этапировать из Крыма в Ростов-на-Дону, что в условиях пандемии коронавируса потенциально опасно для жизни и здоровья людей», – заявили в прокуратуре АРК.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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