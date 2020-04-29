Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму на карантин закрыли детдом ● В Крыму резко выросло число людей с подозрением на COVID-19 ● Полицейские в Крыму будут разыскивать отказавшихся от обсервации приезжих ● Севастополь укомплектован реаниматологами только на треть ● В Севастополе выявлены новые случаи коронавируса
Йошкина кота в Симферополе защитили от коронавируса
Медицинская маска появилась на скульптуре «Йошкин кот» в самом центре Симферополя.
Это уже второй памятник Йошкину коту, на который надели медицинскую маску с начала борьбы с новой коронавирусной инфекцией в России. В марте этого года она появилась на оригинальном памятнике Йошкину коту в городе Йошкар-Ола. В конце апреля медицинские маски надели и на другие известные монументы столицы Республики Марий-Эл.
Власти Симферополя совместно с делегацией из Республики Марий Эл торжественно открыли точную копию йошкар-олинской скульптурной композиции «Йошкин кот» в столице Крыма 2 июня 2018 года. Бронзовую скульптуру, весом 150 кг, подарила администрация Йошкар-Олы в день 234-й годовщины с момента основания Симферополя.
В центре столицы республики Марий Эл скульптуру Йошкина кота установили 23 июня 2011 года. Идея установить в Йошкар-Оле забавный талисман принадлежала главе республики – Леониду Маркелову, а средства на создания символического кота были перечислены московскими бизнесменами в виде подарка жителям города. В Симферополе скульптурная композиция установлена перед торговым центром «Берг» в самом центре города.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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