Власть
Два бывших крымских депутата предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве
Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации завершило уголовное дело в отношении бывших депутатов Симферопольского и Судакского городских советов, которые обвиняются в покушении на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
Экс-депутаты заключены под стражу, сообщила сегодня пресс-служба СК РФ.
«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование по уголовному делу в отношении бывших депутатов Симферопольского городского совета Республики Крым первого созыва Василия Курзябы и Судакского городского совета Республики Крым первого созыва Владимира Болтунова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)», – отметили в пресс-службе.
По версии следствия, обвиняемые пытались путем обмана похитить денежные средства местной жительницы в сумме 1,7 млн рублей, обещая ей организовать за взятку сотрудникам администрации Судака передачу в собственность земельного участка, находившегося до вступления Крыма в состав Российской Федерации на праве постоянного бессрочного пользования у ГСК «Горный».
«В отношении Болтунова и Курзябы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении указанного преступления они не признали», – добавили в СК.
В ведомстве подчеркнули, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем генерального прокурора Российской Федерации обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Замглавы Крымской железной дороги задержан за аферу с продажей вагонов. В Крыму задержан заместитель генерального директора ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) по подозрению в превышении должностных полномочий.
Полицейские в Крыму будут разыскивать отказавшихся от обсервации приезжих. Полицейские будут объявлять в розыск приезжих, которые в нарушение предписания Роспотребнадзора отказались от помещения в обсерватор.
Всех приезжих в Крыму будут отправлять в обсерватор на 14 дней. Все приехавшие в Крым, не имеющие жилья и собственности на территории республики, будут помещаться в обсерватор на 14 дней.
В Феодосии режим самоизоляции контролируют дружинники и полиция. В Феодосии на охрану порядка выходят совместные наряды полиции и дружинников для контроля режима самоизоляции, сообщает управление МВД России по Крыму.
В Ялте хотят начать курортный сезон в день снятия карантина
Курортный сезон может начаться в Ялте буквально в день снятия режима повышенной готовности.
Власти Крыма продлили запрет на посещение лесов до 12 мая
Об этом сегодня во время заседания оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.
Меры поддержки граждан и бизнеса в Крыму продлят до конца мая
Установленные в Крыму социальные меры поддержки граждан и бизнеса будут продлены до конца мая.
В Крыму 10 новых случаев заражения, половина из них - медики
За последние сутки в республике зарегистрировали сразу 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
10 часов назад
В Севастополе выявлены новые случаи коронавируса
7 часов назад
В мэрии Симферополя испугались прослушки
Руководство Симферополя собирается вести тайные переговоры и опасается шпионов: мэрия заключает договор на поставку и установку оборудования для защиты от прослушивания.