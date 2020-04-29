Коронавирус в Крыму
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До конца недели 15 переболевших COVID крымчан отпустят домой
До конца недели из медучреждений Крыма выпишут 15 человек, выздоровевших после заражения COVID-19.
Об этом на оперштабе по борьбе с коронавирусом заявила вице-премьер – министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.
«При положительном течении заболевания надеемся, что к концу недели из 50 госпитализированных человек, 15 благополучно выздоровеют и уйдут из наших стационаров. Желаем им скорейшего выздоровления», - объявила вице-премьер.
Она также отметила, что под медицинским наблюдением на сегодня находятся 1606 человек. За последние сутки под наблюдение взяли 127 человек.
«С нарастающим итогом сняты с наблюдения 4591 человек. В стационарах находятся 97 человек – зараженные и их ближайшие контакты. В обсерваторах остаются 492 человека», - добавила Романовская.
Таким образом, в Республике Крым с начала пандемии было выявлено 79 случаев COVID-19, из них 30 – завозные из-за рубежа и других регионов России, 49 – местные.
Накануне сообщалось, что число крымчан, взятых под медицинское наблюдение, резко увеличилось до 1523 человек. В Севастополе зарегистрировано 36 случаев коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки – пять новых случаев.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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