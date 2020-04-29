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Общество

Деревья в Севастополе поразили насекомые-вредители

Деревья в Севастополе поразили насекомые-вредители

фото © департамент сельского хозяйства Севастополя

Специалисты карантинного фитосанитарного надзора Севастополя сообщают, что на Корабельной стороне Севастополя был отмечен лет вредителя – черного ясеневого пилильщика.

Об этом сообщила пресс-служба севастопольского департамента сельского хозяйства.

«Специалисты карантинного фитосанитарного надзора в рамках осуществления карантинного фитосанитарного мониторинга состояния территории города Севастополя выявили в III декаде апреля 2020 года массовый лет имаго пилильщика ясеневого черного. Также на ясене обыкновенном отмечены повреждения, характерные для некарантинного фитофага – ясеневой листоблошки Psyllopsis fraxini Forster (Homoptera: Psyllidae)», – говорится в сообщении.

Уточняется, что у этих вредителей нет карантинного статуса. Как сообщается, крупнейшая популяция этого вредителя обитает на Корабельной стороне: в Ушаковой балке и на Малаховом кургане, где взрослые крупные ясени являются доминантами зеленых зон.

«Специалистами отмечено, темпы распространения взрослых насекомых в этом году не достигли стадии «роения», как, например, в предыдущие годы, то есть плотность популяции ниже. С большой долей вероятности можно прогнозировать, что и численность личинок в этом году не достигнет колоссальных показателей прошлых лет, приведших к полной потере ясенями листьев. Вместе с тем, полностью избежать повреждений листового аппарата ясеня личинками этого вредителя не удастся, дефолиация деревьев будет варьировать в пределах средней степени», – сообщила пресс-служба.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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Деревья в Севастополе поразили насекомые-вредители

Деревья в Севастополе поразили насекомые-вредители фото

Специалисты карантинного фитосанитарного надзора Севастополя сообщают, что на Корабельной стороне Севастополя был отмечен лет вредителя – черного ясеневого пилильщика.

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