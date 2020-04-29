Число людей под меднаблюдением в Крыму выросло почти до двух тысяч

Число граждан, которые попали под медицинское наблюдение в связи с коронавирусом, снова возросло в Крыму и превысило 1,8 тыс человек, в стационарах находятся 58 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты Елена Романовская.

«Сегодня под медицинским наблюдением находятся 1844 человека. Буквально несколько дней у нас их было меньше одной тысячи, сегодня из-за большого количества появившихся заболевших соответственно и в обсерваторах прибавилось людей, и в самих больницах», – сообщила она.

Под меднаблюдением на дому, по данным вице-премьера, находятся 1042 человека, в обсерваторах 701 человек, но в это число входят и сотрудники закрытых на карантин учреждений.

Елена Романовская уточнила, что в стационарах в связи с коронавирусом находится 101 человек, из которых коронавирус подтвержден у 58 граждан.

«Всего выявленных на территории республики с начала эпидемического периода по COVID-19 89 человек, с учетом сегодняшних десятерых. Выписаны с выздоровлением 31 – за вчера выписаны 2 человека. 58 продолжают лечение», – уточнила она.

В тяжелом состоянии остается пожилая пациентка из Алушты – она находится на аппарате ИВЛ.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму резко выросло число людей с подозрением на COVID-19. На полуострове количество лиц, находящихся под наблюдением врачей из-за возможности заражения коронавирусной инфекцией, за последнюю неделю выросло почти в два раза.

Севастополь укомплектован реаниматологами только на треть. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев во время совещания президента России Владимира Путина с главами регионов сообщил, что штат медиков в городе сейчас не доукомплектован.

В Севастополе выявлены новые случаи коронавируса. За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано четыре случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.

Кирилл Дмитриев: РФПИ поможет вывести на рынок препарат для лечения коронавируса. Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев: РФПИ поможет вывести на рынок препарат для лечения коронавируса.