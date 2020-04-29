Коронавирус в Крыму
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Число людей под меднаблюдением в Крыму выросло почти до двух тысяч
Число граждан, которые попали под медицинское наблюдение в связи с коронавирусом, снова возросло в Крыму и превысило 1,8 тыс человек, в стационарах находятся 58 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Об этом сегодня на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Крым сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты Елена Романовская.
«Сегодня под медицинским наблюдением находятся 1844 человека. Буквально несколько дней у нас их было меньше одной тысячи, сегодня из-за большого количества появившихся заболевших соответственно и в обсерваторах прибавилось людей, и в самих больницах», – сообщила она.
Под меднаблюдением на дому, по данным вице-премьера, находятся 1042 человека, в обсерваторах 701 человек, но в это число входят и сотрудники закрытых на карантин учреждений.
Елена Романовская уточнила, что в стационарах в связи с коронавирусом находится 101 человек, из которых коронавирус подтвержден у 58 граждан.
«Всего выявленных на территории республики с начала эпидемического периода по COVID-19 89 человек, с учетом сегодняшних десятерых. Выписаны с выздоровлением 31 – за вчера выписаны 2 человека. 58 продолжают лечение», – уточнила она.
В тяжелом состоянии остается пожилая пациентка из Алушты – она находится на аппарате ИВЛ.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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