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Общество

Жители Севастополя и Ялты не боятся заболеть COVID: статистика

Жители Севастополя и Ялты не боятся заболеть COVID: статистика

фото © pixabay.com

Большинство жителей Севастополя и Ялты спокойно переносят режим самоизоляции, согласны с вынужденными ограничениями, но при этом не боятся заразиться коронавирусом.

Об этом говорят результаты исследования, проведенного специалистами Крымского федерального университета.

В анонимном опросе принимали участие 624 человека – 307 студентов и преподавателей Севастопольского государственного университета и 317 студентов и преподавателей Гуманитарно-педагогической академии КФУ.

Выяснилось, что 68,1% респондентов в Ялте и 72,3% в Севастополе ответили, что полностью поддерживают сегодняшнюю ситуацию и считают меры самоизоляции обоснованными. Почти 70% опрошенных ответили, что за время самоизоляции их характер и поведение не изменились, около 20% отмечают ухудшение характера, а примерно у 15% характер, по их мнению, даже улучшился.

Однако почти треть опрошенных в последнее время стала чаще открывать холодильник, «заедая» скуку. Режим самоизоляции большинство респондентов (больше 45% в Ялте и Севастополе) переживает легко, потому что у них только прибавилось работы. Около 35% участников опроса страдают и ждут, пока самоизоляция закончится, и лишь немногие рады, что теперь не нужно ходить на работу и учебу.

На вопрос боятся ли они заразиться 52,4% ялтинцев и 53,1% севастопольцев ответили «Надеюсь, что не заражусь», что, по мнению психолога, говорит о понимании угрозы собственному здоровью.

«Страх - одна из базовых эмоций. Однако тех, кто боится заразиться, не так уж много – всего 17,7% ялтинцев и 19,2% севастопольцев. Удивляет, что число тех, кто не боится, гораздо больше – 30% в Ялте и 27,7% в Севастополе. Возможно, это связано с возрастным составом наших респондентов. Молодежи свойственна смелость, не отягощенная отрицательным опытом старшего поколения», - комментирует результаты опроса профессор кафедры психологии Гуманитарно-педагогической академии КФУ им. В.И. Вернадского Георгий Григорьев.

На вопрос «Чего вам хочется больше всего в режиме самоизоляции?» почти половина респондентов выбрала ответ «вырваться на природу». В этом ялтинцы и севастопольцы оказались единодушны.

Как сообщалось ранее, режим самоизоляции в Крыму и Севастополе, вероятнее всего, будет продлен на майские праздники. Точно это президента России к нации, которое состоится сегодня.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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